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Интерфакс-АВН

Саммит НАТО даст оценку исходящей от России угрозы для евроатлантической безопасности - заявление премьеров стран Балтии

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НАТО
Флаг НАТО.
Источник изображения: Global Look Press/Sascha Steinach

Вильнюс. 7 июня. ИНТЕРФАКС/BNS - Страны Балтии выступают за укрепление позиций НАТО в Европе на фоне активных действий России, в частности в киберпространстве, в свою очередь балтийские страны подтвердили договоренность об увеличении финансирования Альянса, говорится в заявлении премьеров Литвы, Латвии и Эстонии в преддверии саммита НАТО.

"Мы надеемся, что саммит представит четкую и твердую оценку исходящей от России угрозы, и оптимизирует ответ НАТО. РФ стремится дестабилизировать НАТО и нарушить безопасность среди союзников и партнеров НАТО. Военное поведение России, а также ее обычные и ядерные вооружения, представляют угрозу для евроатлантической безопасности", - говорится в совместном заявлении, принятом в понедельник премьерами Литвы, Латвии и Эстонии.

В нем подчеркивается, что Россия ведет "опасную кибернетическую деятельность, распространяя дезинформацию и вмешиваясь в выборы, используя раздробленность в демократических обществах".

Премьеры выразили надежду, что союзники "возьмут обязательства по укреплению и модернизации структуры сил НАТО в соответствии с требованиями коллективной обороны".

Они подчеркнули важность дальнейшего военного присутствия союзников в Балтийских государствах, необходимость продолжать укрепление оборонного сотрудничества государств Балтии. Кроме того, в этом заявлении подтверждается политика открытых дверей блока.

Страны Балтии, в свою очередь, повторяют свое обязательство увеличить расходы на оборону и выделять на оборону минимум 2% валового внутреннего продукта.

Общую позицию сформулировали премьер Литвы Ингрида Шимоните, премьер Латвии Кришьянис Кариньш и премьер Эстонии Кайя Каллас.

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Латвия
Литва
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Кибербезопасность
Ядерный щит
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