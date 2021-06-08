Россия выполняет многомиллиардные оружейные экспортные контракты, несмотря на внешнее давление - Шугаев

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Россия экспортировала вооружение в 51 страну, выполняет многомиллиардные контракты, несмотря на внешнее давление, заявил глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

"Очень важно отметить, что у нас сохранились регионы, с которыми мы взаимодействуем, прежде всего наши партнёры из азиатского и африканского регионов. Мы поддерживаем сегодня отношения более чем со ста государствами, в 51 страну поставили нашу технику", - сказал Шугаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы движемся уверенно вперёд. И самое главное, что уже сегодня мы говорим о многомиллиардных поставках, уже на сегодняшний день. Это, прежде всего, техника, лидирующая у нас в ВВС и, конечно, ПВО, - те, которые пользуются самым большим спросом", - сказал Шугаев.

"Наши конкуренты, несмотря даже на общую тяжёлую ситуацию, всё равно усиливают своё воздействие на наших партнёров, прежде всего. Мы в этом смысле сталкиваемся с беспрецедентным давлением и являемся свидетелями того, что наши партнёры находятся под весьма и весьма серьёзным прессингом", - отметил глава ФСВТС.

Шугаев сказал, что в сфере экспорта вооружений "очень сильная конкурентная среда". "Мы вынуждены работать в весьма и весьма тяжёлых условиях", - заявил он.

"Но мы учитываем интересы и наших старых партнёров и, конечно, стремимся к тому, чтобы с новыми установить добрые отношения, входим в их положение. Как говорится, военно-техническое сотрудничество иногда любит и тишину в том числе", - отметил он.

По словам Шугаева, сфера военно-технического сотрудничества пострадала из-за пандемии коронавируса.

"Я имею в виду и наши отношения с партнёрами, потому что в силу абсолютно объективных обстоятельств наши взаимоотношения, наши контакты были сужены. Серьёзно пострадала маркетинговая деятельность. К примеру, международные выставочные мероприятия практически все были свёрнуты. Одно исключение - это наш форум "Армия-2020" в Кубинке. Это единственное крупное международное мероприятие, которое состоялось в прошлом году", - сказал он.

Как сообщалось, США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Закон, в частности, предполагает санкции в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий.

"Рособоронэкспорт" из-за западных санкций в основном не использует доллары при расчетах по оружейным контрактам, сообщил 4 июня "Интерфаксу" глава компании Александр Михеев. "При исполнении наших контрактов мы в основном перешли на свободно конвертируемые валюты, кроме доллара, а также альтернативные схемы расчетов, в том числе в рублях", - сказал Михеев кулуарах ПМЭФ-2021.

В марте 2020 года в интервью "Интерфаксу" Шугаев сказал, что в 2019 году крупнейшими партнерами России в сфере ВТС были Китай, Индия и Египет. "Появился новый партнер, который впервые вошел в пятерку главных покупателей российской военной техники - Турция, куда был поставлен первый полковой комплект С-400", - сказал тогда Шугаев.

Примерно 45% российского экспорта в сфере ВТС - авиация, сказал он в том интервью агентству. "Почти треть приходится на технику ПВО и около 15% - на сухопутную технику. Остальное составляют техника для военно-морских сил и другая продукция", - заявил Шугаев.

В 2018 году вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что России удалось договориться с рядом заказчиков оружия и военной техники проводить оплату в национальных валютах. Он отмечал, что эта работа - производная от тех санкций, которые были введены США и поддержаны европейскими странами.

Ожидается, что в этом году Россия начнет поставки по крупному контракту в Индию системы ПВО дальнего действия С-400.

"В этом году, в четвертом квартале", - заявил в мае "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, отвечая на вопрос о сроках начала поставок С-400 Индии.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд. Индия получит пять полковых комплектов С-400. Ожидается, что все системы будут поставлены до конца 2024 года.

Как сообщал "Интерфакс", четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд у России купила Турция. В октябре 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. 7 декабря 2020 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов сказал, что Турция расплатилась за С-400.