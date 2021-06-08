РФ продала в прошлом году оружия за рубеж более чем на $15 млрд - глава ФСВТС

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Россия в 2020 году продала за рубеж оружия на $15 млрд, портфель заказов сохранился на уровне $50 млрд, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Мы выполнили, самое главное, показатели прошлого года. У нас объём более 15 миллиардов - 102 процента от намеченных показателей", - сообщил Шугаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"И портфель заказов, что очень важно, сохранился на уровне более 50 миллиардов долларов", - сказал Шугаев.

20 мая глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что объем экспортных заказов на российскую военную технику составляет $52,1 млрд.

"Мы заключили контракты на сумму более 4 млрд долларов в этом году. Портфель заказов - 52,1 млрд долларов", - сказал Михеев журналистам на форуме HeliRussia-2021.

"Порядка 23% от запланированного объема этого года мы уже поставили нашим заказчикам", - сказал он.

Как сообщалось, в последние годы портфель экспортных заказов России на вооружение и военную технику составляет около $55 млрд. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ранее заявил, что по итогам 2020 года РФ поставит за рубеж военной техники на $12,8 млрд. В числе крупнейших партнеров России в сфере ВТС, помимо Индии и Китая, назывались Египет, Алжир и Турция.