Войти
Интерфакс-АВН

РФ продала в прошлом году оружия за рубеж более чем на $15 млрд - глава ФСВТС

577
0
0
Дмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Россия в 2020 году продала за рубеж оружия на $15 млрд, портфель заказов сохранился на уровне $50 млрд, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Мы выполнили, самое главное, показатели прошлого года. У нас объём более 15 миллиардов - 102 процента от намеченных показателей", - сообщил Шугаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"И портфель заказов, что очень важно, сохранился на уровне более 50 миллиардов долларов", - сказал Шугаев.

20 мая глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что объем экспортных заказов на российскую военную технику составляет $52,1 млрд.

"Мы заключили контракты на сумму более 4 млрд долларов в этом году. Портфель заказов - 52,1 млрд долларов", - сказал Михеев журналистам на форуме HeliRussia-2021.

"Порядка 23% от запланированного объема этого года мы уже поставили нашим заказчикам", - сказал он.

Как сообщалось, в последние годы портфель экспортных заказов России на вооружение и военную технику составляет около $55 млрд. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ранее заявил, что по итогам 2020 года РФ поставит за рубеж военной техники на $12,8 млрд. В числе крупнейших партнеров России в сфере ВТС, помимо Индии и Китая, назывались Египет, Алжир и Турция.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Египет
Индия
Китай
Россия
Турция
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
08.06.2021
Россия выполняет многомиллиардные оружейные экспортные контракты, несмотря на внешнее давление - Шугаев
09.11.2020
Игрок глобального масштаба
02.09.2020
«Оборонка» обороне
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.06 15:44
  • 100
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 08.06 15:18
  • 1
Зеленский заявил, что обсуждал с госсекретарем США и сенаторами усиление безопасности на Черном и Азовском морях
  • 08.06 15:03
  • 37
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 08.06 14:17
  • 1
России срочно нужны военно-транспортные самолеты
  • 08.06 13:23
  • 2
Вывели с орбиты: что стоит за новым эпизодом хищений в «Роскосмосе»
  • 08.06 13:20
  • 1
Истребитель F-35 впервые перехватил российский самолет
  • 08.06 11:54
  • 1
Американский F-15 напугал жителей Лондона
  • 08.06 11:52
  • 2
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 08.06 11:24
  • 1
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 08.06 09:00
  • 22
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 08.06 05:58
  • 21
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 08.06 05:38
  • 112
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 22:59
  • 2
Друг до поры. Почему Судан пересматривает соглашение с Россией по морской базе
  • 07.06 22:32
  • 4
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 19:15
  • 4
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу