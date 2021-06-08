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Die Welt (Германия): «Отношения между НАТО и Россией находятся на самой низкой точке с момента окончания холодной войны»

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Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Трефилов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в срочном порядке предлагает провести Совет Россия — НАТО, чтобы преодолеть сложившуюся напряженность в отношениях альянса и России. Возобновить общение с ней НАТО планировала еще год назад. Но есть одна спорная тема, которая мешает переговорам, пишет Die Welt.

НАТО и Россия должны срочно возобновить общение – этого требует генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg). По его словам, соответствующее предложение было послано Москве более года назад. Но переговоры ни к чему не приводят прежде всего из-за одной спорной темы.

За неделю до саммита НАТО в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг призывает Россию к проведению новой встречи. Как он говорит, так называемый Совет Россия - НАТО не заседал уже 19 месяцев. "Еще год назад мы предложили российскому правительству встретиться вновь, но не получили положительного ответа", - сказал Столтенберг в интервью газете Welt.

На вопрос, какие конкретные темы должны быть обсуждены, глава НАТО ответил: "К ним носится, например, взаимное информирование о военных учениях для предотвращения недоразумений и возможной эскалации". Еще одна тема - "достаточная прозрачность" военных действий каждой из сторон во избежание непреднамеренных инцидентов в воздухе и на море.

"Отношение между НАТО и Россией достигли за последние годы самой низкой точки с момента окончания холодной войны. Диалог - лучший способ для преодоления напряженности. Для этого Совет Россия - НАТО - самый подходящий формат. Там обе стороны сидят за одном столом", - сказал Столтенберг.

Встречи в "ледяной атмосфере"

Совет Россия - НАТО в его нынешний форме существует с 2002 года. Он служит общей площадкой для диалога и призван способствовать взаимодействию между оборонительным альянсом и Россией. Обе стороны с 1991 года сотрудничают в вопросах обороны. Важной вехой этой кооперации стало принятие "Основополагающего акта о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между НАТО и Российской Федерацией" от 1997 года.

Целью принятия документа было ослабить сомнения России в отношении расширения НАТО на Восток. С точки зрения Москвы к этим мерам, например, относится готовность Запада не размещать войска НАТО на восточном фланге альянса на долговременной основе. Кроме того, были согласованы общие правила для консультаций и механизмов принятия решений.

На основе этого документа пятью годами позже возник Совет Россия - НАТО в его нынешней форме. Председателем Совета является генеральный секретарь НАТО. Участниками заседаний могут быть министры иностранных дел и обороны, а также послы 30 стран-членов альянса и России.

Но после аннексии Крыма Москвой в 2014 году, противоречащей международному праву, и дестабилизации восточной Украины Россией отношения между альянсом и Кремлем заметно ухудшились. Заседания Совета Россия - НАТО стали проводиться все реже и реже. Если же после долгих обсуждений и споров о повестке дня они все-таки имели место, то на них по оценкам участников царила "ледяная атмосфера", определяемая взаимными упреками.

Несколько лет назад Москва отозвала своего посла при НАТО, теперь там есть только управляющий делами. Уже давно Москва упорно сопротивляется требованию НАТО обсудить в рамках Совета положение на Украине.

По информации газеты Die Welt созыв Совета Россия - НАТО после встречи президента США Джо Байдена и российского президента Владимира Путина в июне в Женеве станет более реальным. Но точно еще ничего не решено. Одним из спорных моментов предположительно станет вопрос о том, включат ли в повестку дня заседания кризис в Белоруссии.

В настоящее время Москва укрепляет свое влияние в этой стране, имеющей общие границы с тремя странами НАТО (Литва, Латвия и Польша). НАТО хотя бы из соображений общественной значимости не сможет не затронуть в Совете положение в Белоруссии. Реакция Путина, скорее всего, будет отрицательной.


Кристоф Б. Шильтц (Christoph B. Schiltz)

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