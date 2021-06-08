"Роскосмос" может лишиться нового контракта с OneWeb из-за санкций - Рогозин

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" ожидает санкционного давления, направленного на то, чтобы лишить госкорпорацию нового контракта с OneWeb, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"После вывода первого поколения данной системы, нам, видимо, директивно запретят это делать, и контракт уедет к товарищу Маску", - сказал Рогозин на слушаниях в Госдуме.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный, а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

23 апреля Рогозин сообщил, что госкорпорация и OneWeb провели 9 апреля переговоры на Байконуре о заключении нового контракта на запуск второго поколения аппаратов компании.

Ранее первый замглавы "Роскосмоса" по финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что госкорпорация рассчитывает заключить с OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения.

"Мы будем делать все, чтобы заполучить этот контракт", - сказал Овчинников.