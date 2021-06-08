Токио продолжит обсуждать с Москвой мирный договор - генсек кабмина Японии

Токио. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Японии продолжат вести переговоры с Россией о заключении мирного договора, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

"Мы считаем, что высказывания президента Путина еще раз свидетельствуют о его намерении продолжать переговоры по мирному договору, и намерены продолжать упорно вести переговоры на основе нашей базовой позиции - урегулирование территориального спора и заключение мирного договора", - цитирует заявление, сделанное Кацунобу Като в ходе пресс-конференции, телеканал NHK.

Касаясь обсуждения совместной хозяйственной деятельности, он отметил, что Япония продолжит вести с РФ переговоры по реализации проектов таким образом, "который бы не противоречил правовой позиции обеих стран".

Путин заявил в минувшую пятницу, что Россия готова продолжить переговоры с Японией о заключении послевоенного мирного договора.

"И Россия, и Япония разделяют стратегический интерес в заключении мирного договора", - сказал Путин в ответ на вопрос японского информагентства "Киодо" во время онлайн пресс-конференции с участием лидеров крупнейших мировых информационных агентств.

"Мы готовы продолжить переговоры", - сказал российский президент.

"Киодо" обращает внимание, что это заявление российского лидера прозвучало на фоне предположений о том, что поправка к Конституции РФ, запрещающая передавать территорию России какой-либо иностранной державе, не позволит Москве участвовать в переговорах по урегулированию территориального спора с Токио.

Во время телефонных переговоров вскоре после вступления в должность в сентябре прошлого года премьер-министр Есихидэ Суга заявил Путину, что стремится разрешить территориальный спор.

После беседы Суга сообщил журналистам, что сказал Путину о стремлении развивать японо-российские отношения, и что решение территориального спора "не должно быть оставлено последующими поколениями".