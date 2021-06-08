России и НАТО надо возобновить встречи - Столтенберг

Берлин. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил возобновить встречи в рамках Совета НАТО-Россия, сообщает издание Die Welt.

"Мы пригласили российское правительство на новую встречу более года назад, но положительного ответа так и не последовало", - сказал Столтенберг в интервью газете.

По его словам, встреча Совета не проводятся вот уже на протяжении 19 месяцев.

"У нас много тем для обсуждения, которые касаются совместных интересов НАТО и России", - сказал генсек, отметив, что "мяч сейчас - на стороне Москвы".

"Отношения НАТО и России за последнее время достигли уровня, ниже которого не опускались со времен окончания холодной войны", - сказал он, отметив, что считает диалог лучшим способом преодоления напряженности.

Столтенберг подчеркнул, что одной из возможных тем для обсуждения мог бы стать взаимный обмен информацией о военных маневрах "для предотвращения недопонимания и возможной эскалации".