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Интерфакс-АВН

России и НАТО надо возобновить встречи - Столтенберг

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Россия и НАТО
Сотрудничество России и НАТО.
Источник изображения: gooddays.ru

Берлин. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил возобновить встречи в рамках Совета НАТО-Россия, сообщает издание Die Welt.

"Мы пригласили российское правительство на новую встречу более года назад, но положительного ответа так и не последовало", - сказал Столтенберг в интервью газете.

По его словам, встреча Совета не проводятся вот уже на протяжении 19 месяцев.

"У нас много тем для обсуждения, которые касаются совместных интересов НАТО и России", - сказал генсек, отметив, что "мяч сейчас - на стороне Москвы".

"Отношения НАТО и России за последнее время достигли уровня, ниже которого не опускались со времен окончания холодной войны", - сказал он, отметив, что считает диалог лучшим способом преодоления напряженности.

Столтенберг подчеркнул, что одной из возможных тем для обсуждения мог бы стать взаимный обмен информацией о военных маневрах "для предотвращения недопонимания и возможной эскалации".

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Страны
Германия
Россия
Проекты
NATO
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