Бомбардировщики Су-34 выполнят пуски ракет класса "воздух-воздух" на учении в Астраханской области - ЦВО

Екатеринбург. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа (ЦВО) впервые выполнят боевые пуски авиационных ракет класса "воздух-воздух" в рамках учения в Астраханской области, сообщает пресс-служба ЦВО в понедельник.

"В летно-тактическом учении с применением авиационных средств поражения, которое пройдет в середине июня, задействовано 12 единиц авиационной техники: истребители-бомбардировщики Су-34, транспортные самолеты Ан-12, более 50 единиц наземной техники и около 500 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в рамках учебно-боевых вылетов летчики отработают обнаружение и уничтожение высокоскоростных, сверхманевренных ракет-мишеней, а также поражение одиночных и групповых воздушных целей ракетами малого радиуса действия, применяемыми в условиях высокоманевренного ближнего воздушного боя.

Всего экипажи Су-34 совершат более 20 вылетов.

Су-34 разработан в компании "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), серийно выпускается с 2005 года. Предназначен для поражения наземных и воздушных объектов противника в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях. На Су-34 используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности. Дальность полета - до четырех тысяч км, скорость полета - до 1900 км/ч. Боевая нагрузка самолёта - до восьми тонн. Экипаж Су-34 - два человека.