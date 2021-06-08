Зеленский заявил, что обсуждал с госсекретарем США и сенаторами усиление безопасности на Черном и Азовском морях

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе встреч с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном и американскими сенаторами речь шла об увеличении военной помощи Украине, а также об усилении безопасности на Черном и Азовском морях.

"У меня была личная встреча с американскими сенаторами, которые приехали, и госсекретарем США, и мы обсуждали возможное увеличение военной помощи", - заявил Зеленский в интервью порталу Axios.

"Речь шла о безопасности, об усилении безопасности в Черном и Азовском морях, вдоль береговой линии, потому что наша позиция там, на мой взгляд, довольно слаба. Россия фактически доминирует на всем Черном море, это правда, и мы признаем это, и мы хотели бы иметь там серьезную силу для защиты нашей страны и наших границ, только в оборонных целях", - отметил он.

Президент Украины добавил, что обсуждался и ряд других вопросов, касающихся помощи Украине в области безопасности.

На прошлой неделе американские сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Мерфи, а также сенатор-республиканец Роб Портман посетили Украину.