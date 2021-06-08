Войти
Интерфакс-АВН

Зеленский заявил, что обсуждал с госсекретарем США и сенаторами усиление безопасности на Черном и Азовском морях

632
1
0
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Пресс-служба Офиса президента Украины

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе встреч с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном и американскими сенаторами речь шла об увеличении военной помощи Украине, а также об усилении безопасности на Черном и Азовском морях.

"У меня была личная встреча с американскими сенаторами, которые приехали, и госсекретарем США, и мы обсуждали возможное увеличение военной помощи", - заявил Зеленский в интервью порталу Axios.

"Речь шла о безопасности, об усилении безопасности в Черном и Азовском морях, вдоль береговой линии, потому что наша позиция там, на мой взгляд, довольно слаба. Россия фактически доминирует на всем Черном море, это правда, и мы признаем это, и мы хотели бы иметь там серьезную силу для защиты нашей страны и наших границ, только в оборонных целях", - отметил он.

Президент Украины добавил, что обсуждался и ряд других вопросов, касающихся помощи Украине в области безопасности.

На прошлой неделе американские сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Мерфи, а также сенатор-республиканец Роб Портман посетили Украину.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
04.10.2019
"Красивая стена": почему Трамп дал Украине денег на войну
22.03.2017
Комитет по обороне индийского парламента сообщил об укреплении позиций США на индийском рынке вооружений
25.05.2016
Мартышкин ГОЗ — часть II
06.03.2015
Шойгу перенацелил зеленодольские «Буяны» с Каспия на Черное море
30.06.2011
Дели выбрал «летающие грузовики» к сожалению, не российского производства
21.08.2009
Российские и украинские производители намерены выпускать по 50 двигателей для самолета Як-130 ежегодно
1 комментарий
№1
08.06.2021 15:18
Американцы, когда с ним встречаются, всегда сначала просят на рояле сыграть.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.06 15:44
  • 100
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 08.06 15:18
  • 1
Зеленский заявил, что обсуждал с госсекретарем США и сенаторами усиление безопасности на Черном и Азовском морях
  • 08.06 15:03
  • 37
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 08.06 14:17
  • 1
России срочно нужны военно-транспортные самолеты
  • 08.06 13:23
  • 2
Вывели с орбиты: что стоит за новым эпизодом хищений в «Роскосмосе»
  • 08.06 13:20
  • 1
Истребитель F-35 впервые перехватил российский самолет
  • 08.06 11:54
  • 1
Американский F-15 напугал жителей Лондона
  • 08.06 11:52
  • 2
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 08.06 11:24
  • 1
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 08.06 09:00
  • 22
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 08.06 05:58
  • 21
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 08.06 05:38
  • 112
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 22:59
  • 2
Друг до поры. Почему Судан пересматривает соглашение с Россией по морской базе
  • 07.06 22:32
  • 4
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 19:15
  • 4
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу