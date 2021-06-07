Беспилотные грузовики начнут испытывать на трассе M11 Москва – Санкт-Петербург

В 2024 году планируется начать тестирование беспилотных грузовиков на федеральной трассе M11 «Нева», соединяющей российские столицы, пишут «Ведомости».

Соответствующее соглашение должно быть подписано представителями КамАЗ, «Национальных телематических систем» (НТС), X5 Retail Group, «Первой экспедиционной компании», «Деловых линий», ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», Globaltruck, «Сберавтотеха» и Минтранса РФ на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня.

Мы объединяем усилия под эгидой Минтранса. Коридор от Москвы до Петербурга нужен для тестовой эксплуатации беспилотных грузовиков — они будут перевозить грузы между логистическими терминалами, находящимися недалеко от трассы, — заявил «Ведомостям» глава НТС Алексей Нащекин.

Тестирование беспилотников планируется начать в 2024 году, впрочем, Нащекин не исключает, что удастся пойти с опережением этого графика и «поехать» уже в следующем году.

На первом этапе, по словам главы НТС, нужна новая инфраструктура, которая обойдется около 6 млн рублей на 1 км трассы (длина M11 — 669 км), а также непосредственно транспорт, то есть сами беспилотники. При этом вариантов создания инфраструктуры два: государственно-частное партнерство и строительство ее Минтрансом за бюджетные средства с дальнейшим предоставлением доступа на равных правах всем желающим. Что касается транспорта, то наиболее подготовлен к этому проекту на данный момент КамАЗ, отметил Нащекин.

Соответствующие регуляторные изменения в постановление правительства, регламентирующее проведение тестирование беспилотного транспорта, должны быть внесены Минпромторгом в ближайшее время.

Кирилл Сергеев