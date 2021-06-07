Южнокорейский министр призвал к гибкости при принятии решений о совместных военных учениях с США

Гонконг. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Министр Южной Кореи по делам объединения Ли Ин Ен считает, что при принятии решений о проведении совместных с США военных учений следует проявлять "максимальную гибкость" во избежание дальнейшего обострения обстановки на Корейском полуострове.

"Очевидно, что совместные учения никогда не должны работать таким образом, чтобы вызвать еще большее обострение напряженности на Корейском полуострове. Наше правительство должно осуществлять процесс координации политики с максимальной гибкостью, и я также надеюсь, что гибкость проявит и Северная Корея", - сказал он в эфире телеканала KBS.

Министр добавил: "Всесторонне принимая во внимание несколько обстоятельств, мы должны принять окончательное решение о том, что делать с объединенными учениями, запланированными на август".

Ли Ин Ен также призвал проявлять гибкость в использовании санкций в качестве катализатора для возвращения Северной Кореи за стол переговоров.

"Я думаю, что мы можем быть гибкими в использовании санкций в качестве катализатора для скорейшего возвращения Северной Кореи к переговорам о денуклеаризации", - сказал он, добавив, что санкции могут быть смягчены в первую очередь в отношении некоммерческих секторов, таких как железные и автомобильные дороги, в зависимости от прогресса в осуществлении денуклеаризации.