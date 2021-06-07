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Интерфакс-АВН

Генсек НАТО обеспокоен сотрудничеством России и Белоруссии - интервью

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Концерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии
Концерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Александров

Он обращает внимание на активизацию взаимодействия между Москвой и Пекином

Берлин. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Взаимодействие России и Белоруссии в последнее время вызывает серьезную озабоченность в НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

В интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag он сказал, что страны-члены НАТО "всерьез обеспокоены" тесным взаимодействием между президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, которое наблюдается в последние месяцы.

При этом, по его словам, Белоруссия становится "все более зависимой" от России.

Столтенберг предостерег Москву и Минск от дестабилизации обстановки на восточном фланге альянса, подчеркнув, что НАТО готова защищаться.

Генсек альянса также отметил растущую активность в отношениях между Россией и Китаем, которые, как он считает, "все теснее сотрудничают как в политическом, так и в военном планах".

Столтенберг обратил внимание, что Москва и Пекин все чаще координируют свои действия в международных организациях, в частности, в ООН, а также "проводят совместные военные учения, дальние полеты боевых самолетов и морские операции, интенсивно обмениваясь опытом в области вооружений и контроля над интернетом".

"Это - новое измерение и серьезный вызов", подчеркнул он.

Как сообщали СМИ, "агрессивные действия России" и международные изменения в сфере безопасности, связанные с усилением Китая, станут одними из важных тем обсуждения на саммите НАТО 14 июня. В нем примет участие президент США Джо Байден.

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