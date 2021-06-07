Байден на встрече с Путиным намерен обсудить сферы сотрудничества - Washington Post

Он заявил, что США и Европа продолжат противостоять "вызовам России", но будут избегать конфликтов. США привержены поддержанию готовности НАТО противостоять угрозам вплоть до применения статьи 5 Договора

Вашингтон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Одной из задач, которую Вашингтон намерен поставить на американо-российской встрече на высшем уровне в Женеве, является поиск областей сотрудничества между двумя странами, заявил президент Джо Байден в своей статье, опубликованной в Washington Post.

В то же время он подчеркнул, что США и союзники будут противостоять "вызовам" со стороны России, которые влияют на европейскую безопасность, одновременно избегая конфликтов.

Байден отметил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится после его участия в саммите США-ЕС 15 июня и "дискуссий на высоком уровне с друзьями, партнерами и союзниками, которые видят мир так же, как и Соединенные Штаты, и с которыми мы возобновили связи и подтвердили общность целей".

"Мы едины в том, чтобы противостоять вызовам России европейской безопасности", - подчеркнул американский президент, добавив, что российскому лидеру известно о готовности США "ответить, не колеблясь, на любые вредоносные действия".

В тоже время, по словам Байдена, Вашингтон стремится к тому, чтобы избегать конфликтов с Москвой, и хочет "стабильных и предсказуемых отношений", чтобы обе страны могли сотрудничать "по таким вопросам, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями".

Президент сообщил, что на встрече с Путиным намерен также поднять вопросы уважения демократических ценностей и прав человека.

Байден заверил, что на саммите НАТО, который пройдет 14 июня, он подтвердит готовность США поддерживать способность блока "противостоять любым угрозам", включая кибератаки на жизненно важные объекты инфраструктуры, вплоть до применения статьи 5 Североатлантического договора.