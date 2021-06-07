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Интерфакс-АВН

Путин посоветовал главе MI6 не портить отношения Москвы и Лондона - СМИ

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Штаб-квартира внешней разведки Великобритании MI6 в Лондоне
Штаб-квартира внешней разведки Великобритании MI6 в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Alastair Grant

Лондон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств заявил, что новому руководителю британской разведки MI6 Ричарду Муру не имеет смысла портить отношения Москвы и Лондона.

Телеканал Sky news уточняет, что на встрече Путина попросили прокомментировать недавние высказывания Мура, будто "Россия объективно слабеет экономически и демографически".

"Вы говорите, что новый глава MI6 дал такие оценки, а он новый здесь, и я думаю, он наберется опыта, и он, вероятно, изменит свои оценки того, является ли Россия слабеющей державой", - приводит слова Путина телеканал.

"Тогда зачем переживать? Зачем беспокоиться? Просто живите своей жизнью и не пытайтесь дальше портить российско-британские отношения", - отметил президент.

При этом Путин указал, что торговля России и Великобритании в 2020 году возросла.

"Так что, если вы не будете пытаться вмешиваться в этот процесс, тогда все будет хорошо", - приводит Sky news слова российского президента.

Ранее глава MI6 Мур в интервью британскому изданию Sunday Times назвал Россию страной, слабеющей по объективным причинам - ввиду экономического и демографического положения.

"Россия объективно слабеет экономически и демографически. Она представляет чрезвычайную проблему", - сказал он.

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Страны
Великобритания
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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