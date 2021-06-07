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Интерфакс-АВН

Тема взаимодействия в Арктике может быть поднята на саммите РФ-США - российский дипломат

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Дрейфующий ледовый лагерь "Барнео" в Арктике
Дрейфующий ледовый лагерь "Барнео" в Арктике.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Санкт-Петербург. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Россия заинтересована в конструктивном взаимодействии с США по вопросам развития Арктики, и эта тема может быть поднята в ходе встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

"Это, во-первых, конструктивное взаимодействие с США в рамках Арктического совета, это взаимодействие арктических стран в интересах обеспечения ответственного управления устойчивым развитием арктического региона, это наша общая ответственность, и России, и США", - сказал Корчунов "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, какие вопросы, касающиеся Арктики, Россия хотела бы обсудить в ходе саммита.

"Мы исходим из того, что эта общность интересов формирует конструктивную повестку сотрудничества России и США в интересах устойчивого развития региона", - добавил он.

По словам российского дипломата, саммит будет важным событием "для российско-американских двусторонних отношений, а также вопросов мировой повестки".

Старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эрик Грин накануне заявил, что Арктика будет одной из тем встречи президентов двух стран.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
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