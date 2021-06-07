Вопрос о международном участии в российском проекте новой космической станции решать еще рано, считает Рогозин

Санкт-Петербург. 5 июня. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" не исключает участия NASA в проекте новой орбитальной станции, но этот вопрос будет решаться позднее, сообщил "Интерфаксу" глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы в самом начале пути. Мы пока говорим о технической стороне дела, а уже участие, международное или чисто национальное, это вопрос, который будет решаться на более поздних стадиях", - сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне Рогозин провёл переговоры с главой NASA Биллом Нельсоном. Как сообщили в "Роскосмосе", Нельсон принял приглашение Рогозина посетить Россию и предложил продлить работу МКС до 2030 года.

Рогозин в свою очередь отметил, что обсуждение дальнейшей судьбы МКС возможно только после отмены американских санкций против предприятий "Роскосмоса".

Ранее Рогозин сообщал, что они с главой NASA планируют обсудить дальнейшую судьбу МКС. Он отметил, что Россия может отказаться от планов покинуть МКС после 2025 года, если удастся договориться с США о коммерческом использовании российского сегмента станции.

В апреле он сообщал, что в "Роскосмосе" допускают, что перспективную российскую орбитальную станцию будут посещать международные экипажи.

Ранее сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко заявлял, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035.

Как сообщал глава "Роскосмоса", расходы на содержание российского сегмента МКС после 2025 года будут сопоставимы с созданием новой станции. По его словам, госкорпорация готова приступить к созданию новой станции уже сейчас и ждет соответствующих поручений правительства и президента.

Новая станция будет не постоянно обитаемой, как МКС, а посещаемой из-за повышенной радиационной опасности. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что на станции планируется использовать роботов и искусственный интеллект.

Как сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей, а в дальнейшем их число увеличат до шести. Экипаж станции будут составлять два-четыре человека, объем гермоотсеков составит на втором этапе 667 кубометров. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также на станцию планируется отправлять до трех грузовых кораблей в год.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".