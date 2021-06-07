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Интерфакс-АВН

Разговор о продлении работы МКС возможен только после отмены санкций США против Роскосмоса - Рогозин

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МКС
МКС.
Источник изображения: techcult.ru

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Договоренности о продлении работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года не было достигнуто в ходе разговора с главой NASA Биллом Нельсоном, для начала США должны снять санкции с предприятий "Роскосмоса", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Это не так. Ничего подобного в ходе разговора мы не подтверждали. Наоборот, речь шла о неприемлемости санкций против ЦНИИМАШа, в состав которого входит ЦУП, и РКЦ "Прогресс" - производителе ракет космического назначения "Союз-2". Сначала надо убрать эти санкции, а потом строить планы на будущее", - сообщил Рогозин в Telegram.

Ранее в пятницу Рогозин сообщил, что планирует провести телефонные переговоры с главой NASA. "У меня сегодня вечером состоится телефонный разговор с господином (Биллом) Нельсоном. И это (будущее МКС - ИФ) одна из тем, которую мы будем обсуждать" - сказал Рогозин.

"И у руководства NASA, и у руководства "Роскосмоса" есть осознание серьезной ответственности за то, чтобы сохранить международное космическое сотрудничество. И если нам удастся это сделать, в условиях, когда все остальное трещит по швам, это был бы хороший результат", - отметил Рогозин.

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом отмечалось, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035.

В феврале в ракетно-космической корпорации "Энергия" сообщали, что санкции США и стран Европы могут привести к "ограничению международной кооперации при осуществлении ряда проектов".

Несколько российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США. Это означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".

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Союз-2 РН
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