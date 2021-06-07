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Интерфакс-АВН

Диалог с Японией по мирному договору необходимо продолжать - Путин

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Переговоры России и Японии. Архивное фото
Переговоры России и Японии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Санкт-Петербург. 4 июня. ИНТЕРФАКС - При обсуждении с Японией вопроса о Курильских островах нужно учитывать изменения в Конституции РФ, но диалог по мирному договору нужно продолжать, заявил президент России Владимир Путин.

"Да, у нас внесены изменения в Конституцию, безусловно, мы должны это учитывать, но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговор по мирному договору", - сказал он в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума в режиме видеосвязи.

При этом Путин напомнил, что "японская позиция очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах".

"Потом мы по японской инициативе вообще прекратили какие бы то ни было разговоры об этой части Курильской гряды. Потом мы возобновили (диалог - ИФ) по просьбе японской стороны, речь шла о двух островах. После этого японская позиция опять изменилась, и речь уже пошла о четырех островах", - продолжил он.

Путин подчеркнул, что "Россия и Советский Союз никогда с этим не соглашались".

Он также обратил внимание, что в свое время Россия поставила перед Японией ряд вопросов, в том числе связанных с обеспечением безопасности.

"Нас очень интересовало, как же мы будем решать эти вопросы, имея в виду планы ваших союзников по размещению современных ударных ракетных систем на территории Японии, и у нас всегда возникал вопрос, не окажутся ли эти ракетные системы на таком расстоянии, которое будет угрожать Российской Федерации", - пояснил Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Персоны
Путин Владимир
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