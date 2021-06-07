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Интерфакс-АВН

МиГ-31 сопроводил самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС США в районе Баренцева моря

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Самолет-разведчик Р-8А "Посейдон".
Самолет-разведчик Р-8А "Посейдон".
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные поднимали в воздух перехватчик МиГ-31 для сопровождения американского военного самолета-разведчика в районе Баренцева моря, сообщил Северный флот.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС США и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - сообщили в пресс-службе флота в пятницу.

Там отметили, что данный самолет приближался к границе РФ.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - сообщил флот.

Там заявили, что после разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

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Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
МиГ-31
Проекты
СФ
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