МиГ-31 сопроводил самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС США в районе Баренцева моря

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные поднимали в воздух перехватчик МиГ-31 для сопровождения американского военного самолета-разведчика в районе Баренцева моря, сообщил Северный флот.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС США и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - сообщили в пресс-службе флота в пятницу.

Там отметили, что данный самолет приближался к границе РФ.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - сообщил флот.

Там заявили, что после разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.