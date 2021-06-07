Войти
Интерфакс-АВН

Системы ПВО С-500 и гиперзвуковые ракеты "Циркон" вскоре начнут серийно поставляться в войска - вице-премьер РФ Борисов

720
0
+1
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Северного Ледовитого океана
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Северного Ледовитого океана.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Санкт-Петербург. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Вскоре начнутся серийные поставки в войска систем ПВО нового поколения С-500 "Прометей" и гиперзвуковых ракет "Циркон", сообщил "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"Президент сказал, что завершаются государственные испытания (С-500 - ИФ). Это говорит о том, что мы уже на пороге серийных поставок", - заявил Борисов в кулуарах ПМЭФ в пятницу.

То же самое можно сказать и о поставках ракет "Циркон", добавил он

С-500 "Прометей" разрабатывается АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. По словам военных, С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО). Кроме того, она сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

Гиперзвуковая морская ракета "Циркон" разработана в реутовском "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Предназначена для вооружения многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М" и "Хаски", а также надводных кораблей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-500
Циркон-С 3М22
Компании
Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
Похожие новости
26.05.2021
Путин сообщил о скором завершении испытаний С-500 и "Циркона"
10.05.2021
ВМФ России усилен новой атомной подлодкой
05.02.2021
Головная атомная подлодка проекта "Ясень-М" "Казань" скоро будет готова к передаче ВМФ РФ
22.05.2018
Все ниже и ниже
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 18:09
  • 1
JB Press (Япония): русские «незваные гости» у ВМС США на Гавайях
  • 07.06 18:08
  • 106
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 17:18
  • 1
Первый в истории современной России полет на Луну может не состояться в этом году
  • 07.06 16:36
  • 20
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.06 15:15
  • 0
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 07.06 14:28
  • 3
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу
  • 07.06 14:27
  • 0
США планируют увеличить расходы на модернизацию ядерного оружия
  • 07.06 11:12
  • 30
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 07.06 10:52
  • 2
Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия впервые примут участие в АрМИ-2021
  • 07.06 09:54
  • 5
"Исключить безобразия": уволен замглавы "Роскосмоса" Росляк
  • 07.06 09:50
  • 34
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 07.06 08:50
  • 3
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 00:13
  • 13
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 06.06 11:20
  • 4
Запад лишает ВМФ России стратегической базы в Африке
  • 06.06 09:35
  • 4
Россия обвинила США в сокрытии подлинных функций спутников