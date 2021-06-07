Системы ПВО С-500 и гиперзвуковые ракеты "Циркон" вскоре начнут серийно поставляться в войска - вице-премьер РФ Борисов

Санкт-Петербург. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Вскоре начнутся серийные поставки в войска систем ПВО нового поколения С-500 "Прометей" и гиперзвуковых ракет "Циркон", сообщил "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"Президент сказал, что завершаются государственные испытания (С-500 - ИФ). Это говорит о том, что мы уже на пороге серийных поставок", - заявил Борисов в кулуарах ПМЭФ в пятницу.

То же самое можно сказать и о поставках ракет "Циркон", добавил он

С-500 "Прометей" разрабатывается АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. По словам военных, С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО). Кроме того, она сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

Гиперзвуковая морская ракета "Циркон" разработана в реутовском "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Предназначена для вооружения многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М" и "Хаски", а также надводных кораблей.