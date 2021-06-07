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Средства РЭБ противнику не помогли – цели уничтожены

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Источник изображения: vpk-news.ru

Расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, во время учения уничтожили высокоманевренные цели.

Согласно разведданным, условный противник планировал нанести ракетно-авиационный удар по военным объектам и расположению войск. Ввиду этого военнослужащие зенитно-ракетного соединения совершили марш на штатной технике на боевые позиции, где развернули ЗРК «Бук-М3».

Они обнаружили высокоманевренные цели, взяли их на сопровождение и уничтожили электронными пусками.

Отработка действий проходила в условиях интенсивного воздействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника.

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Продукция
Бук-M3
Компании
Минoбороны РФ
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Бук ЗРК
Военные учения
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