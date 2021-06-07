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Интерфакс-АВН

Россия полностью выполнила обязательства по ВТС несмотря на пандемию - ФСВТС

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Дмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: militarynews.ru

Санкт-Петербург. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Россия полностью выполнила свои обязательства по поставкам вооружений на экспорт, сообщил журналистам глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Мы свои обязательства перед иностранными заказчиками исполнили, к нам претензий никаких нет и уверен, что и в будущие года, несмотря на продолжающиеся ограничения, связанные с пандемией, все эти задачи будут исполнены. Я полон оптимизма в этом плане", - сказал Шугаев.

Он добавил, что ФСВТС и российский ОПК выполнили задачи, поставленные президентом страны.

"Портфель заказов превышает 50$ млрд, что дает нам уверенность на ближайшие годы в планомерной работе по исполнению тех решений и тех задач, которые зафиксированы в стратегии развития ВТС до 2025 года, подписанной в 2019 году президентом. И, соответственно, промышленность уверенно работает по исполнению тех контрактных обязательств, которые на сегодняшний день существуют и этот портфель собственно и формируют. Так что 2019 года был удачным, а 2020 год тоже не подвел", - отметил глава ФСВТС.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
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