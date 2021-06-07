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Интерфакс-АВН

Хищения на Байконуре не касаются предприятий "Роскосмоса" - Рогозин

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Вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-09" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-09" на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Санкт-Петербург. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Выявленные факты хищения на Байконуре относятся к сфере городского хозяйства и не касаются предприятий "Роскосмоса", сообщил "Интерфаксу" в пятницу глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Там есть претензии к проведению конкурсных процедур в интересах городского хозяйства, но это не имеет к "Роскосмосу" никакого отношения", - сказал Рогозин.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовных дел по фактам хищения средств в городе Байконур.

Накануне Рогозин сообщил, что госкорпорация стала инициатором возбуждения уголовных дел по новым фактам хищения на космодроме "Восточный".

"Мы узнали это еще в декабре месяце. И готовили специально материалы, обосновывающие необходимость открытия уголовного дела. И в каком-то смысле это с подачи самого "Роскосмоса", - сказал Рогозин.

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Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
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