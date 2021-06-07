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Интерфакс-АВН

Технологии АО "ГЛОНАСС" могут быть широко использованы в беспилотном транспорте - эксперт

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Устройство вызова системы "ЭРА-ГЛОНАСС"
Устройство вызова системы "ЭРА-ГЛОНАСС".
Источник изображения: https://static3.car.ru/

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Перспективы использования системы "ЭРА-ГЛОНАСС" для беспилотного транспорта обсуждены на сессии ПМЭФ-2021 "Цифровой прорыв транспорта России: быстрые победы для государства и бизнеса", сообщает пресс-служба АО "ГЛОНАСС".

"В работе сессии принял участие генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Игорь Милашевский, который рассказал об актуальных тенденциях внедрения автономного транспорта, а также о том, как можно использовать систему "ЭРА-ГЛОНАСС" для обеспечения безопасности беспилотников", - сказано в сообщении, распространенном компанией.

В выступлении Милашевского отмечалось, что "ЭРА-ГЛОНАСС" является прирожденной платформой для развития систем, необходимых для работы беспилотников, а также может стать доверенной средой для передачи и обработки любых транспортных данных.

Говоря о технологиях, которые перейдут с управляемого человеком транспорта на беспилотный (и, возможно, в расширенной функциональности), спикер выделил устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

По словам Милашевского, в отличие от пилотируемых транспортных средств, где УВЭОС находится в "дремлющем" режиме до момента аварии или нажатия кнопки SOS, устройства вызова для беспилотников будут работать в режиме постоянного "вещания". "Подобная возможность уже реализована в созданной на основе ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" автоматизированной системе мониторинга "АСМ ЭРА", которая используется для автоматизации и контроля перемещения транспорта и грузов в государственных и коммерческих организациях", - отметил он.

"По мере массового появления беспилотных автомобилей изменятся также правила страхования и разбора ДТП. В настоящее время АО "ГЛОНАСС" совместно с Банком России и Ассоциацией финансовых технологий прорабатывает возможность удаленного и безбумажного оформления аварий по европротоколу. Уже сегодня в автомобиль по желанию владельца могут быть установлены технические средства контроля (ТСК), которые позволяют подтвердить факт аварии и координаты местонахождения транспортных средств в момент ДТП. В будущем функции УВЭОС и ТСК планируется совместить в комплексном устройстве", - сказал Милашевский.

Говоря о тенденциях и перспективах развития автономных автомобилей, он подчеркнул, что актуальным будет переход от реагирования к предотвращению ДТП. Кроме того, наверняка добавятся требования к отсутствию у автомобиля недекларированных возможностей.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
ГЛОНАСС
ЕвроПРО
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