"Роскосмос" и NASA будут искать возможности коммерциализации работы на российском секторе МКС - Рогозин

Санкт-Петербург. 4 июня. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) обсудят возможность коммерческого использования российского сегмента Международной космической станции, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Уход России из российского сегмента будет вызывать вопросы, поэтому, скорее всего, будем искать возможности коммерциализации работы на российском сегменте", - заявил Рогозин, говоря о повестке предстоящих в пятницу телефонных переговоров с главой NASA.

"Американцы тоже идут по этому пути. Я думаю, мы найдём разумное решение", - добавил он.

Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что параллельно "ни в коем случае нельзя тормозить создание национальной станции".

Ранее исполнительный директор госкорпорации по науке Александр Блошенко сообщил, что Россия готова продолжить поддерживать свой сегмент МКС, но при финансовом участии США.

"Мы будем готовы при заинтересованности американской стороны проводить на каких-то возмездных условиях поддержание нашего сегмента", - сказал Блошенко журналистам.

Он пояснил, что "Роскосмос" не хочет тратить свои ресурсы для работы на станции при условии, что возрастающее время, требующееся на ее ремонт, будет мешать проведению научной программы.

Ранее сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом Блошенко заявлял, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035.

Как сообщал глава "Роскосмоса", расходы на содержание российского сегмента МКС после 2025 года будут сопоставимы с созданием новой станции. По его словам, госкорпорация готова приступить к созданию новой станции уже сейчас и ждет соответствующих поручений правительства и президента.

Новая станция будет не постоянно обитаемой, как МКС, а посещаемой из-за повышенной радиационной опасности. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что на станции планируется использовать роботов и искусственный интеллект.

Как сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей, а в дальнейшем их число увеличат до шести. Экипаж станции будут составлять два-четыре человека, объем гермоотсеков составит на втором этапе 667 кубометров. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также на станцию планируется отправлять до трех грузовых кораблей в год.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".