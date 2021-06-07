На предприятии Damen в Румынии заложен киль корабля обеспечения для ВМС Нидерландов

ЦАМТО, 4 июня. Damen Shipyards Group 2 июня объявила о состоявшейся на ее предприятии Damen Shipyards Galati в Румынии церемонии закладки киля корабля обеспечения боевых действий (Combat Support Ship – CSS) "Ден Хелдер".

Новый корабль предназначен для ВМС Нидерландов.

Как сообщал ЦАМТО, Организация по закупке продукции военного назначения Нидерландов (DMO) заключила с Damen Shipyards Group контракт на строительство корабля обеспечения боевых действий в феврале 2020 года.

Общий бюджет проекта составляет 375 млн. евро. Компания Damen Schelde Naval Shipbuilding выступает в качестве основного подрядчика. Кроме того, в строительстве примут участие более ста голландских компаний.

Судно, которое получит наименование "Ден Хелдер", позволит восстановить возможности ВМС Нидерландов по снабжению кораблей флота в море, которая была утрачена в декабре 2014 года после вывода из боевого состава флота транспорта снабжения А836 "Амстердам" в качестве одной из мер экономии средств.

Разработка проекта корабля CSS в основном выполнялась в Нидерландах. Корабль проектировался Damen Shipyards в сотрудничестве с DMO и ВМС Нидерландов. Проект основан на универсальном транспорте снабжения (A833) "Карел Дорман", ранее построенном Damen. Резка стали для строительства нового корабля обеспечения началась в декабре 2020 года. Спуск на воду запланирован на 2023 год. Корабль планируется поставить заказчику во втором квартале 2024 года. После завершения испытаний он войдет в боевой состав флота во втором квартале 2025 года.

Корабль будет применяться совместно с универсальным транспортом снабжения (A833) "Карел Дорман". Судно предназначено для использования в различных регионах мира в условиях высокой угрозы под защитой фрегатов. "Ден Хелдер" также сможет использоваться для противодействия незаконному обороту наркотиков, контроля за потоками беженцев и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.

Согласно проекту, длина корабля составит около 180 м, экипаж – 75 человек. На судне смогут разместиться еще 85 человек, не входящих в основной экипаж. Помимо доставки топлива и боеприпасов, на борту судна будет предусмотрено пространство для базирования нескольких вертолетов и около 20 контейнеров.