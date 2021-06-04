Войти
Интерфакс-АВН

В Иркутской области стратегические ракетные комплексы "Ярс" приступили к боевому дежурству в рамках учения РВСН - Минобороны

314
0
0
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс".
Источник изображения: © Вадим Савицкий/ТАСС

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - К несению боевого дежурства в рамках начавшегося учения в РВСН приступили расчеты передвижных грунтовых ракетных комплексов самого восточного - Иркутского ракетного соединения, сообщили в четверг в Минобороны.

"На учении стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, совершения марша по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", - говорится в сообщении.

В свою очередь противодиверсионные подразделения выполняют задачи по обнаружению, блокированию и ликвидации условных диверсантов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

"В учении задействовано около десяти образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, радиационной, химической и биологической защиты", - говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в проведении учения стратегические ракетчики применили современные образцы специальной инженерной и разведывательной техники, такие как боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М", машина дистанционного разминирования "Листва" и машина инженерного обеспечения и маскировки "МИОМ".

Всего к учению привлечено более 2 тысяч военнослужащих и около 200 единиц техники, информирует Минобороны.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км. Оснащён разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения. Этот комплекс - основа группировки РВСН.

По данным Минобороны РФ, в составе РВСН три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре - с шахтными пусковыми установками и восемь - с мобильными ракетными комплексами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Листва
РС-24 Ярс
Тайфун-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Тайфун
ЯО
Похожие новости
12.03.2021
"Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
25.01.2017
Траектория сдерживания
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
11.07.2016
РВСН учатся выживать в любых условиях
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.06 05:41
  • 10
Забронировали «Прорыв»: юг России усилят новейшими танками Т-90М
  • 04.06 05:39
  • 92
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 04.06 03:43
  • 9
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 03.06 21:47
  • 1
Су-57 поведет за собой четверых «Охотников»
  • 03.06 21:43
  • 2
БДК ТОФ подавили «Градами» и артиллерией цели на побережье Японского моря
  • 03.06 19:50
  • 121
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 03.06 17:05
  • 0
Милитаризация космоса идет по плану
  • 03.06 16:53
  • 29
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 03.06 15:51
  • 141
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 03.06 15:11
  • 1
Украинский соперник пушки танка Т-14 "Армата" - 50Л "Витязь" оказался блефом
  • 03.06 14:32
  • 2
Завершена сборка первого УБС M-346 "Мастер", предназначенного, предположительно, для ВВС Туркменистана
  • 03.06 14:24
  • 104
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 03.06 12:23
  • 1
Отставной генерал Бен Ходжес: информбюро с будущего фронта — сегодня политика, завтра война (National Review, США)
  • 03.06 11:36
  • 1
KMW становится совладельцем эстонской компании Milrem Robotics
  • 03.06 10:37
  • 3
Начать серийное производство двигателей для Ил-112В планируют в 2023 году