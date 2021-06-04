В Иркутской области стратегические ракетные комплексы "Ярс" приступили к боевому дежурству в рамках учения РВСН - Минобороны

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - К несению боевого дежурства в рамках начавшегося учения в РВСН приступили расчеты передвижных грунтовых ракетных комплексов самого восточного - Иркутского ракетного соединения, сообщили в четверг в Минобороны.

"На учении стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, совершения марша по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", - говорится в сообщении.

В свою очередь противодиверсионные подразделения выполняют задачи по обнаружению, блокированию и ликвидации условных диверсантов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

"В учении задействовано около десяти образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, радиационной, химической и биологической защиты", - говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в проведении учения стратегические ракетчики применили современные образцы специальной инженерной и разведывательной техники, такие как боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М", машина дистанционного разминирования "Листва" и машина инженерного обеспечения и маскировки "МИОМ".

Всего к учению привлечено более 2 тысяч военнослужащих и около 200 единиц техники, информирует Минобороны.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км. Оснащён разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения. Этот комплекс - основа группировки РВСН.

По данным Минобороны РФ, в составе РВСН три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре - с шахтными пусковыми установками и восемь - с мобильными ракетными комплексами.