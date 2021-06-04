Войти
Naked Science

Печать многоразовости: как выглядит первая ступень ракеты, летавшая в космос десять раз

297
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Частная компания SpaceX сделала полеты в космос по-настоящему рутинным делом: запуски ее ракет проходят почти каждую неделю. Во многом такая частота полетов обеспечивается фирменной технологией повторного использования первых ступеней. И одна из них совсем недавно преодолела важный психологический рубеж: ее использовали десять раз. Фотографии ускорителя на плавучей посадочной платформе наглядно демонстрируют, что такого ветерана можно узнать издалека — благодаря несмываемым следам от возвращения в атмосферу.

Впечатляющие снимки сделали многочисленные споттеры и фанаты космонавтики, ожидавшие возвращения дрона-баржи Just Read the Instructions в порт. Когда в мареве над горизонтом появились очертания 40-метровой ступени B1051, радости зрителей не было предела — это означало, что ускоритель-ветеран успешно пережил путешествие.

Через некоторое время связка из буксира и плавучей посадочной платформы с первой ступенью добралась до пирса SpaceX в порту Канаверал. Там ее сгрузили и незамедлительно начали готовить к транспортировке на производственную площадку для обследования и обслуживания перед дальнейшими запусками.

Изрядная подкопченность ступени-ветерана заметна издалека

Источник изображения: Jon Van Horne, Go Space Launch, Twitter

Ускоритель с серийным номером B1051 — шестая по счету ступень последней и актуальной на сегодня модификации ракеты Falcon 9 Block 5. Завод компании SpaceX изготовил ее на рубеже 2018-2019 годов, и с тех пор она летала, а затем возвращалась на Землю уже десять раз:

  • отправила космический корабль Crew Dragon в испытательную беспилотную миссию Demo-1 к МКС 2 марта 2019 года;
  • вывела три канадских спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) RADARSAT на солнечно-синхронную орбиту (ССО) 12 июня 2019 года;
  • шесть раз доставляла на низкую опорную орбиту (НОО) по 60 спутников группировки Starlink — 29 января, 22 апреля, 18 октября 2020 года и 20 января, 14 марта и 9 мая 2021-го;
  • 7 августа 2020 года вывела на НОО 57 спутников Starlink и два спутника ДЗЗ частной аэрокосмической компании Spaceflight Industries (BlackSky Global 7 и 8);
  • и даже отметилась 13 декабря 2020 года запуском на геопереходную орбиту (ГПО), который отличается повышенной сложностью в плане возврата ступени — туда отправился телекоммуникационный спутник компании SiriusXM.

Вот так B1051 выглядела до десятого полета:

Изрядная подкопченность ступени-ветерана заметна издалека.
Источник: Jon Van Horne, Go Space Launch, Twitter
B1051 на стартовом столе перед своим рекордным десятым запуском.
Источник: ©Star_Shattered (Crystal), Twitter
B1051.
Источник: ©Jon Van Horne, Go Space Launch, Twitter
B1051.
Источник: ©Kyle Montgomery, Twitter
B1051.
Источник: ]©Stephen Marr, NASASpaceFlight, Twitter

Потрепанный жизнью, но все еще готовый продолжать работу ускоритель B1051 прибыл в порт 12 мая, почти одновременно со своим «коллегой» B1049. Эта ступень не сильно отстает от ветерана — она успешно летала девять раз. Также на той неделе пирс SpaceX принял обе створки обтекателя, использованные в полете 9 мая и успешно выловленные из океана судном Shelia Bordelon.

Глядя на столь сильно закопченную ракету — на ней теперь даже логотипы Falcon 9 и SpaceX можно различить только вблизи, — возникает вопрос: почему ее не отмывают перед повторным запуском? Причин две — и они взаимосвязаны. Во-первых, копоть и потемнение краски никак не мешают эксплуатации ступени или ее послеполетному обслуживанию.

Во-вторых, отчистить следы входа в атмосферу не так просто. Илон Маск однажды объяснял, что при возвращении в плотные слои воздуха на корпусе ускорителя откладывается не только сажа от двигателей. Что именно, он не пояснил, лишь сказал, что стереть это нельзя. Можно смело предположить потемнение краски из-за температурных воздействий. Так что печать многоразовости можно убрать, только полностью перекрасив ступень.

А так — после него:

Аэрофото возвращающейся в порт B1051.
Источник: ©Julia Bergeron, NASASpaceFlight
B1051.
Источник: ©Julia Bergeron, NASASpaceFlight
B1051.
Источник: ©Julia Bergeron, NASASpaceFlight
B1051.
Источник: ©Star_Shattered (Crystal), Twitter
B1051.
Источник: ©John Kraus, Twitter
B1051 незадолго до разгрузки с баржи в порту Канаверал.
Источник: ©Michael Sheely, Twitter

Интересный момент: по уникальным отметинам «копоти» можно уверенно идентифицировать ступени. И заодно удостовериться, что они летают не по одному разу. Хотя когда такие очевидные и легко проверяемые факторы могли убедить конспирологов?

Насчет будущего B1051 ясно только одно: летать ступень почти наверняка еще будет, и не раз. Рубеж в десять рейсов называли исключительно в качестве важной вехи. После этого количества циклов эксплуатации ускоритель может потребовать более глубокого обслуживания перед повторным стартом. К тому же SpaceX планирует внимательно изучить ступень-ветерана, чтобы получить больше данных о возможностях Falcon 9 по многоразовому использованию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
2020-й год
МКС
Похожие новости
29.04.2021
Туристом на орбиту
16.11.2020
«Артемида»: как США хотят закрепиться на Луне
02.11.2020
Сверху виднее
06.08.2020
Зачем людям возвращаться на Луну? За и против пилотируемых экспедиций
01.06.2020
Все на своих: что изменит успешный полет корабля Илона Маска к МКС
03.04.2019
Контрольный выстрел в наследство
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.06 05:41
  • 10
Забронировали «Прорыв»: юг России усилят новейшими танками Т-90М
  • 04.06 05:39
  • 92
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 04.06 03:43
  • 9
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 03.06 21:47
  • 1
Су-57 поведет за собой четверых «Охотников»
  • 03.06 21:43
  • 2
БДК ТОФ подавили «Градами» и артиллерией цели на побережье Японского моря
  • 03.06 19:50
  • 121
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 03.06 17:05
  • 0
Милитаризация космоса идет по плану
  • 03.06 16:53
  • 29
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 03.06 15:51
  • 141
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 03.06 15:11
  • 1
Украинский соперник пушки танка Т-14 "Армата" - 50Л "Витязь" оказался блефом
  • 03.06 14:32
  • 2
Завершена сборка первого УБС M-346 "Мастер", предназначенного, предположительно, для ВВС Туркменистана
  • 03.06 14:24
  • 104
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 03.06 12:23
  • 1
Отставной генерал Бен Ходжес: информбюро с будущего фронта — сегодня политика, завтра война (National Review, США)
  • 03.06 11:36
  • 1
KMW становится совладельцем эстонской компании Milrem Robotics
  • 03.06 10:37
  • 3
Начать серийное производство двигателей для Ил-112В планируют в 2023 году