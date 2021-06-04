Печать многоразовости: как выглядит первая ступень ракеты, летавшая в космос десять раз

Частная компания SpaceX сделала полеты в космос по-настоящему рутинным делом: запуски ее ракет проходят почти каждую неделю. Во многом такая частота полетов обеспечивается фирменной технологией повторного использования первых ступеней. И одна из них совсем недавно преодолела важный психологический рубеж: ее использовали десять раз. Фотографии ускорителя на плавучей посадочной платформе наглядно демонстрируют, что такого ветерана можно узнать издалека — благодаря несмываемым следам от возвращения в атмосферу.

Впечатляющие снимки сделали многочисленные споттеры и фанаты космонавтики, ожидавшие возвращения дрона-баржи Just Read the Instructions в порт. Когда в мареве над горизонтом появились очертания 40-метровой ступени B1051, радости зрителей не было предела — это означало, что ускоритель-ветеран успешно пережил путешествие.

Через некоторое время связка из буксира и плавучей посадочной платформы с первой ступенью добралась до пирса SpaceX в порту Канаверал. Там ее сгрузили и незамедлительно начали готовить к транспортировке на производственную площадку для обследования и обслуживания перед дальнейшими запусками.

Изрядная подкопченность ступени-ветерана заметна издалека Источник изображения: Jon Van Horne, Go Space Launch, Twitter

Ускоритель с серийным номером B1051 — шестая по счету ступень последней и актуальной на сегодня модификации ракеты Falcon 9 Block 5. Завод компании SpaceX изготовил ее на рубеже 2018-2019 годов, и с тех пор она летала, а затем возвращалась на Землю уже десять раз:

отправила космический корабль Crew Dragon в испытательную беспилотную миссию Demo-1 к МКС 2 марта 2019 года;

в испытательную беспилотную миссию к МКС 2 марта 2019 года; вывела три канадских спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) RADARSAT на солнечно-синхронную орбиту (ССО) 12 июня 2019 года;

на солнечно-синхронную орбиту (ССО) 12 июня 2019 года; шесть раз доставляла на низкую опорную орбиту (НОО) по 60 спутников группировки Starlink — 29 января, 22 апреля, 18 октября 2020 года и 20 января, 14 марта и 9 мая 2021-го;

— 29 января, 22 апреля, 18 октября 2020 года и 20 января, 14 марта и 9 мая 2021-го; 7 августа 2020 года вывела на НОО 57 спутников Starlink и два спутника ДЗЗ частной аэрокосмической компании Spaceflight Industries ( BlackSky Global 7 и 8);

и два спутника ДЗЗ частной аэрокосмической компании ( 7 и 8); и даже отметилась 13 декабря 2020 года запуском на геопереходную орбиту (ГПО), который отличается повышенной сложностью в плане возврата ступени — туда отправился телекоммуникационный спутник компании SiriusXM.

Вот так B1051 выглядела до десятого полета:

Изрядная подкопченность ступени-ветерана заметна издалека. Источник: Jon Van Horne, Go Space Launch, Twitter

B1051 на стартовом столе перед своим рекордным десятым запуском. Источник: ©Star_Shattered (Crystal), Twitter

B1051. Источник: ©Jon Van Horne, Go Space Launch, Twitter

B1051. Источник: ©Kyle Montgomery, Twitter

B1051. Источник: ]©Stephen Marr, NASASpaceFlight, Twitter

Потрепанный жизнью, но все еще готовый продолжать работу ускоритель B1051 прибыл в порт 12 мая, почти одновременно со своим «коллегой» B1049. Эта ступень не сильно отстает от ветерана — она успешно летала девять раз. Также на той неделе пирс SpaceX принял обе створки обтекателя, использованные в полете 9 мая и успешно выловленные из океана судном Shelia Bordelon.

Глядя на столь сильно закопченную ракету — на ней теперь даже логотипы Falcon 9 и SpaceX можно различить только вблизи, — возникает вопрос: почему ее не отмывают перед повторным запуском? Причин две — и они взаимосвязаны. Во-первых, копоть и потемнение краски никак не мешают эксплуатации ступени или ее послеполетному обслуживанию.

Во-вторых, отчистить следы входа в атмосферу не так просто. Илон Маск однажды объяснял, что при возвращении в плотные слои воздуха на корпусе ускорителя откладывается не только сажа от двигателей. Что именно, он не пояснил, лишь сказал, что стереть это нельзя. Можно смело предположить потемнение краски из-за температурных воздействий. Так что печать многоразовости можно убрать, только полностью перекрасив ступень.

А так — после него:

Аэрофото возвращающейся в порт B1051. Источник: ©Julia Bergeron, NASASpaceFlight

B1051. Источник: ©Julia Bergeron, NASASpaceFlight

B1051. Источник: ©Julia Bergeron, NASASpaceFlight

B1051. Источник: ©Star_Shattered (Crystal), Twitter

B1051. Источник: ©John Kraus, Twitter

B1051 незадолго до разгрузки с баржи в порту Канаверал. Источник: ©Michael Sheely, Twitter

Интересный момент: по уникальным отметинам «копоти» можно уверенно идентифицировать ступени. И заодно удостовериться, что они летают не по одному разу. Хотя когда такие очевидные и легко проверяемые факторы могли убедить конспирологов?

Насчет будущего B1051 ясно только одно: летать ступень почти наверняка еще будет, и не раз. Рубеж в десять рейсов называли исключительно в качестве важной вехи. После этого количества циклов эксплуатации ускоритель может потребовать более глубокого обслуживания перед повторным стартом. К тому же SpaceX планирует внимательно изучить ступень-ветерана, чтобы получить больше данных о возможностях Falcon 9 по многоразовому использованию.