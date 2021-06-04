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Стоимостной объем экспортных соглашений Израиля на поставку ПВН в 2020 году вырос на 15%

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Источник изображения: UIG/Aviation-images/ТАСС

ЦАМТО, 3 июня. Минобороны Израиля 1 июня со ссылкой на ежегодный отчет Управления международного военного сотрудничества (SIBAT) сообщило, что общая стоимость подписанных в 2020 году израильскими компаниями экспортных контрактов на поставку ПВН на 15% превысила показатель 2019 года.

По данным SIBAT, в 2020 году стоимость экспортных соглашений на поставку ПВН составила 8,302 млрд. долл. (около 27 млрд. шекелей). Это второй по величине показатель экспортных соглашений на поставку ПВН Израиля из когда-либо достигнутых.

Для сравнения: стоимостной объем экспортных соглашений на поставку ПВН в 2019 году составил 7,2 млрд. долл., а результат по 2020 году уступил только достижению 2017 года – 9,3 млрд. долл.

Основной номенклатурой экспортных соглашений на поставку продукции оборонного назначения в 2020 году стали: РЛС и системы радиоэлектронной борьбы (16%), боеприпасы и вооружение (16%), пилотируемые самолеты и авионика (13%), системы наблюдения и оптика (13%), управляемые, неуправляемые ракеты и системы противовоздушной обороны (10%), боевые модули и пусковые установки (8%), системы связи и АСУ C4I (8%), беспилотные летательные аппараты и сопутствующее оборудование (6%), услуги и прочее (2%).

Рынок Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона по-прежнему остается основным направлением продаж для ОПК Израиля: на него приходится 44% стоимости экспортных контрактов. На Европу приходится 30% продаж, Северную Америку – 20%, Африку – 4%, Латинскую Америку – 2%.

По словам начальника Управления международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Израиля бригадного генерала (в отставке) Яира Куласа, несмотря на сложный год и пандемию COVID-19, количество сделок, подписанных в 2020 году, значительно увеличилось, особенно это касается межгосударственных соглашений.

Оценка заключенных контрактов по объему: более 100 млн. долл. – 25%, от 50 до 100 млн. долл. – 20%, от 10 до 50 млн. долл. – 26%, до 10 млн. долл. – 29%.

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Страны
Израиль
США
Проекты
2020-й год
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