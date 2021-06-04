"Алмаз-Антей" и Новгородская область будут развивать сотрудничество в сфере инновационного развития и цифровых технологий

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и Новгородская область заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба концерна.

"Соглашение предполагает долгосрочное сотрудничество сторон в области инновационного и научно-образовательного развития, сфере цифровых технологий и программного обеспечения, а также по линии реализации социальных программ и создания новых рабочих мест", - сказано в сообщении, распространенном в четверг.

По информации пресс-службы, повышение качества реализации образовательных проектов Новгородской области, в частности, предполагается за счет трансфера гражданских технологий концерна в учебный процесс.

"Мы планируем совместно развивать производственную кооперацию, научный потенциал, систему подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности", - сказал заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Михаил Подвязников, которого цитирует пресс-служба,

По его словам, соглашение предполагает взаимодействие сторон по открытию новых направлений инновационного развития, реализации образовательных программ, повышению квалификации специалистов и созданию рабочих