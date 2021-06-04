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Интерфакс-АВН

Россия обсуждает с Саудовской Аравией подготовку космонавтов, но контракта пока нет - "Роскосмос"

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

Санкт-Петербург. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Россия и Саудовская Аравия обсуждают совместную космическую пилотируемую миссию и подготовку космонавтов, но контракта пока нет, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Пока нет. Переговоры идут в общих чертах", - сказал Крикалев в кулуарах ПМЭФ-2021.

Он не смог уточнить, когда космонавты из Саудовской Аравии могут отправиться на МКС.

25 мая состоялась российско-саудовская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству под председательством вице-премьера РФ Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдель Азиза Бен Сальмана.

"Говоря о работе двух стран по линии совместного использования космического пространства, Александр Новак отметил перспективность ведущейся работы, в частности, по подготовке космонавтов и разработке совместной космической пилотируемой миссии", - привела в тот день пресс-служба правительства выступление Новака.

В 2015 году Роскосмос и Центр науки и технологий имени короля Абдель-Азиза подписали заявление о намерениях в области исследования и использования космоса в мирных целях.

Как сообщал возглавлявший в то время госкорпорацию Игорь Комаров, стороны обсуждали "сотрудничество и дальнейшее развитие взаимоотношений, оказание помощи в реализации проектов Королевства Саудовской Аравии по пусковым услугам и по пилотируемой космонавтике, по научным миссиям и по навигационным системам".

В октябре 2017 года по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда было подписано соглашение о сотрудничестве в исследовании космического пространства в мирных целях.

Как отмечалось в соглашении, страны договорились о возможном сотрудничестве в области пилотируемых полетов и подготовки космонавтов, разработки космических аппаратов, научных исследований космического пространства и др.

В ноябре 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о переговорах об отправке на орбиту саудовского космонавта. Он заявил, что предметные переговоры с Саудовской Аравией начнутся после создания в конце года в этой стране космического агентства вместо комитета.

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Саудовская Аравия
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Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
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