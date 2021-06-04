Завод в Венесуэле по производству автоматов Калашникова готов на 80% - источник

Каракас. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Россия продолжает строительство в Венесуэле завода по лицензионному производству АК-103 и боеприпасов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом работ.

"Строительство не заморожено, работа идет полным ходом. Завозятся стройматериалы, инженерно-техническое оборудование, причем не только российского производства, ведутся строительные работы - процентов на 80 уже все готово", - заявил собеседник агентства.

По его словам, следующий этап работ - монтаж технологического оборудования.

Он затруднился ответить, когда завершится строительство завода.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев сообщал, что завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле будет запущен в 2020-2021 годах. "2020-2021 год. С учетом ситуации в этой стране", - сказал Шугаев журналистам на авиасалоне "МАКС-2019".

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ранее заявлял, что США мешают строительству в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова.

"Мы строим и завод по производству автоматов Калашникова и боеприпасов. Из-за санкций постоянно тормозится (строительство) - то там электричество отключат, то комплектующие не дают возможность подвезти, станки", - отмечал ранее глава "Ростеха".