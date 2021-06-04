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Интерфакс-АВН

США продолжат оказывать содействие совершенствованию обороны Саудовской Аравии - Пентагон

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Мухаммед бен Салман Аль Сауд
Мухаммед бен Салман Аль Сауд.
Источник изображения: gazeta.ru

Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Ллойд Остин в состоявшейся телефонной беседе с министром обороны Саудовской Аравии, наследным принцем Мухаммедом бен Салманом заявил, что Соединенные Штаты продолжат совместно прилагать усилия к улучшению системы обороны королевства, сообщило американское оборонное ведомство.

"Министр Остин отметил недавние успехи Саудовской Аравии в отражении нападений хуситов на королевство и обсудил текущие двусторонние усилия по улучшению обороны Саудовской Аравии", - говорится с распространенном Минобороны США сообщении.

Он подчеркнул, что "Саудовская Аравия является важной опорой в архитектуре региональной безопасности, и США по-прежнему привержены совершенствованию ее самообороны".

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Страны
Саудовская Аравия
США
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