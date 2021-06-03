Саммит Байден — Путин: ждать чудес Украине не стоит (Atlantic Council, США)

Автор, украинский депутат, прав — не стоит ждать чудес, «пока великие державы мира вершат судьбу» Украины. Поэтому предлагает «испросить у США статус главного союзника за пределами НАТО», дескать, от этого полегчает. И Киев должен укреплять существующие отношения и доказать свою ценность «в борьбе с Россией».

Украина займет важное место в повестке дня долгожданного саммита президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным 16 июня в Швейцарии. Но никаких оснований ждать прорывов, - что семилетняя кремлевская агрессия против Украины прекратиться, - нет. Вместо этого встреча скорее всего подчеркнет, что украинским политикам надо самим крепить оборонительные возможности страны и международное положение Киева.

Представители администрации Байдена заявили, что цель саммита - установить с Россией "предсказуемые, стабильные отношения". Сам же президент заговорил о возвращении Америки на мировую арену. "Пора напомнить всем, кто мы есть", - заметил он 30 мая.

Перед своей первой встречей с Путиным на посту президента Байден примет участие в саммите "Большой семерки" в Англии и встретится с лидерами НАТО в Брюсселе. Это позволит ему на переговорах с российским лидером в Женеве говорить от имени всего Запада.

Однако недавние геополитические события на фоне с подготовки к саммиту США - Россия не сулят ничего хорошего. Байдена критиковали за ряд кажущихся уступок Путину, которые, по мнению многих, идут вразрез с его жесткими обещаниями восстановить мировое лидерство Америки после президентства Трампа.

Самым нашумевшим стало недавнее решение смягчить американские санкции против российского газопровода "Северный поток - 2". Этот шаг многих застал врасплох и, такое чувство, что подорвал давнее американское сопротивление инфраструктурному проекту, который признан одним из стратегических приоритетов Кремля.

Еще одним шагом, который явно приветствовали в Москве, было решение не приглашать Украину на предстоящий саммит НАТО в Бельгии 14 июня. Хотя это не всецело зависит от администрации Байдена, решение ограничиться на этой встрече только членами альянса истолковали в Киеве и других местах как стремление не провоцировать Кремль.

Стоит повторить отдельно, что новость о грядущем саммите Байдена и Путина многие в Москве восприняли как победу. Кремлевские СМИ воодушевленно изображали встречу как признание за Россией статуса сверхдержавы и доказательство личной незаменимости Путина как ведущего мирового деятеля. Это происходит в момент, когда Москва особенно болезненно воспринимает растущую международную изоляцию, и создается впечатление, что ее влияние сокращается.

Некоторые сомневаются, насколько целесообразно давать Путину столь легкую пропагандистскую победу уже на самом раннем этапе президентства Байдена. Эта критика вращается вокруг того, как именно Путин привлек внимание Байдена: сосредоточив войска на границе с Украиной и пробряцав оружием едва ли не весь апрель 2021 года. Вознаградив Путина желанной встречей на высшем уровне, Байден рискует спровоцировать дальнейшую агрессивность.

И если администрация Байдена сигнализирует о своей готовности к диалогу, то Россия, напротив, настроена на дальнейшую конфронтацию. За последние дни Путин публично поддержал белорусского диктатора Александра Лукашенко в связи с инцидентом воздушного пиратства 23 мая, когда белорусские власти заставили пассажирский самолет ЕС совершить вынужденную посадку в Минске, чтобы похитить одного из пассажиров - журналиста-диссидента.

В пику международному возмущению Путин приветствовал Лукашенко в Сочи и одарил его вниманием в ходе тщательно срежиссированной демонстрации солидарности и неповиновения. На прошлой неделе Кремль даже усугубил напряженность, не пустив ряд ведущих авиакомпаний ЕС в российское воздушное пространство - это явный ответ на ограничения, которыми авиационные власти ЕС наказали Белоруссию. То, как Путин откликнулся на скандал с воздушным пиратством, убедительно свидетельствует о том, что к потеплению отношений с Западом он не стремится и предпочитает дальнейшую конфронтацию.

31 мая это впечатление подкрепилось новостью, что Россия планирует сформировать дополнительные 20 армейских подразделений и развернуть их в западных приграничных районах страны близ Украины и Европейского союза. Российский министр обороны Сергей Шойгу назвал этот шаг ответом на растущую угрозу со стороны НАТО.

Украинский вопрос на предстоящем саммите Байден - Путин неизбежно станет одним из ключевых, но немногие наблюдатели ожидают серьезных подвижек. Вероятнее всего, обе стороны подтвердят нынешний статус-кво. Байден подчеркнет западную поддержку территориальной целостности Украины, а Путин повторит свой привычный список претензий, начиная от расширения НАТО и заканчивая "антироссийскими" действиями украинских властей.

Есть некоторые ожидания, что Байден пошлет России конкретные сигналы о высоких издержках, которые она понесет в случае серьезной военной эскалации против Украины. Однако никаких новых санкций никто не ждет. Вместо этого упор ожидается на усиление сдерживания в свете недавнего наращивания Россией военных мускулов на украинской границе.

Совершенно очевидно, что необходимо предостеречь Путина от резкой эскалации продолжающейся гибридной войны против Украины. Хотя весеннее наступление России, которого опасались в недавний период обострения напряженности, не произошло, переброска московских войск послужила удобной генеральной репетицией крупномасштабного вторжения, продемонстрировав при этом подавляющее военное превосходство России в регионе.

Ничто не предвещает, что долгосрочные цели Путина по поводу Украины как-то изменились. Несмотря на многочисленные международные неудачи, которые Россия потерпела за последние семь лет гибридной войны, Путин по-прежнему считает ограничение независимости Украины главным приоритетом внешней политики Москвы. Более того, комментарии Путина на заседании российского Совета безопасности в середине мая, когда он назвал Украину "антироссийской", подчеркивают его убежденность, что само существование независимой и демократической Украины представляет собой реальную угрозу авторитарной России.

Поскольку предстоящий саммит США - Россия едва ли приблизит мир в Восточной Европе, украинские политики должны быть реалистами в своих внешнеполитических ожиданиях.

Хорошая новость заключается в том, что Запад, судя по всему, все больше воспринимает Украину неотъемлемой частью демократического мира. При этом его осторожная реакция на недавнее наращивание российской военной мощи стала напоминанием, что воевать за Украину на самом деле никто не готов.

На внутреннем уровне Украине необходимо возродить и ускорить процессы модернизации и укрепления вооруженных сил страны, начатые в 2014 году. Недавняя угроза вторжения - это напоминание, что Киев должен подготовиться к худшему сценарию крупномасштабного наступления России на нескольких фронтах сразу. К счастью, украинские власти могут рассчитывать на значительную поддержку Запада в этом направлении, - если продемонстрируют политическую волю к заслуживающим доверия реформам в оборонном секторе.

Кроме того, следует предпринять усилия по укреплению стратегического партнерства. Нельзя надеяться на чудо и ждать, что Украину спасет международное сообщество. Вместо этого Киев должен укреплять существующие отношения и доказать свою ценность как партнера в борьбе с ревизионистской Россией.

Поскольку членство в НАТО все еще кажется для Украины призрачной мечтой, стоит изучить другие варианты, например, испросить у США статус главного союзника за пределами НАТО. Я представил в украинский парламент резолюцию по этому вопросу в апреле 2021 года. Если ее примут до саммита Байден - Путин, это впишет женевские переговоры в новый геополитический контекст.

Прежде всего, Украина должна проявить инициативу в стремлении к миру и национальной безопасности. Киев просто не может позволить себе ждать, пока великие державы мира сего вершат судьбу страны. Реалистичная внешняя политика подразумевает инициативу по укреплению геополитического положения Украины. После семи лет в эпицентре международных отношений Украина не должна вечно следовать сценарию, написанному другими.

Алексей Гончаренко - украинский депутат от партии "Европейская солидарность".

Алексей Гончаренко (Oleksiy Goncharenko)