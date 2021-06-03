Вопрос о создании базы ВМФ России в Судане требует финансовой оценки, считают в Госдуме

Москва. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Переговорам об изменении условий размещения российской военно-морской базы в Судане должна предшествовать финансовая оценка вопроса, заявил в среду зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Думаю, что это надо все обсудить и внимательно оценить необходимость всего этого. Это затратные вещи, они требуют финансовых оценок. Думаю, здесь не только Минобороны, но и куча других ведомств должны правильно все оценить, а дальше будут переговоры", - сказал Чепа "Интерфаксу".

По словам депутата, переговоры об изменении условий соглашения о размещении базы ВМФ пока не велись "и не могли вестись", так как суданская сторона только сейчас сообщила о своих намерениях.

Ранее в среду начальник Генерального штаба ВС Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн сообщил о намерении страны пересмотреть договор с РФ о размещении в Судане базы ВМФ России.

"Мы находимся в процессе пересмотра договора, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией по российскому военному проекту на побережье Красного моря в Судане", - сказал он в интервью телеканалу Blue Nile.

В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту соглашения, максимальная численность российских военнослужащих в составе пункта ВМФ в Судане не должна превышать 300 человек, также в нем могут одновременно находиться не более четырех российских кораблей.

Как сообщил "Интерфаксу" 9 февраля заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, в Судане побывала комиссия Минобороны РФ в рамках двустороннего соглашения о создании ПМТО. "Выезжала рекогносцировочная комиссия, которая там работала, уточняла технические возможности и необходимый объем вспомогательных зданий и сооружений", - сказал Иванов.

В конце апреля агентство Bloomberg опубликовало информацию, что власти Судана временно остановили действие соглашения с Россией о создании морской базы на Красном море. Агентство также добавило, что Судан останавливает "любое новое размещение российских военных" в одном из заливов.