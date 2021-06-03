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Российская газета

Чемезов: Россия к взрывам на оружейных складах в Чехии не имеет отношения

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Источник изображения: Алексей Дружинин/РИА Новости

Россия не имеет никакого отношения к взрывам на оружейных складах в Чехии, а появившиеся через столь долгое время после самого инцидента обвинения связаны с желанием обострить отношения. Такое мнение выразил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

По его словам, удивительно, что произошло это уже совсем давно, да и следствие практически завершено, и вдруг "откуда-то началась волна антироссийского настроения". Даже президент Чехии сказал, что извините, но это не так, ведь ему докладывали спецслужбы о результатах завершения расследования, напомнил Чемезов.

"Никаких следов России или спецслужб России в этом инциденте не было и нет. Я думаю, это чистая провокация, чтобы устроить скандал. И обострить отношения", - заявил в интервью РБК глава "Ростеха".

На уточняющий вопрос о том, как именно провокаторы хотели обострить отношения Чемезов ответил тоже вопросом: "А какая цель обострить отношения Украины с Россией?".

И сам же ответил на него - "Чтобы оттянуть Украину от России, создать очаг напряженности на границе с Россией и на ближайших границах с Россией".

"А Чехия - это тоже не так далеко от России", - пояснил руководитель госкорпорации.

Напомним, недавно президент Чехии Милош Земан заявил, что не склоняется к какой-то одной из версий о взрывах на военных складах во Врбетице в 2014 году. При этом он допустил, что за происшествием могло стоять стремление фирмы-арендатора замести следы, скрыв возможную недостачу боеприпасов.

О том, что Чехия рассматривает только одну версий событий во Врбетице в 2014 году, согласно которой к взрывам на складе боеприпасов привела диверсия иностранных спецслужб заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш. При этом он упомянул Россию.

После скандала последовала взаимная высылка дипломатов. Но страны Евросоюза не поддержали в этом Чехию.


Иван Петров

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