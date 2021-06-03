Объявлен пересмотр: Судан приостановил действие соглашения с Россией о базе в Красном море

В Судане заявили о намерении пересмотреть соглашение с Россией по морской базе

Судан будет пересматривать положения договора, который был заключен с Россией в декабре 2020 года о создании в Красном море военно-морской базы российского флота. В Хартуме заявили, что ряд положений соглашения несет вред стране. Перезаключение документа возможно только в том случае, если он будет заключен в интересах обеих стран, но без ущемления прав Судана.

Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по морской базе. Об этом заявил начальник Генштаба страны Мухаммед Усман аль-Хусейн в интервью суданскому телеканалу Blue Nile.

"В настоящее время мы ведем переговоры по пересмотру данного соглашения, чтобы учесть наши интересы и нашу выгоду", - сказал он.

По словам главы Генштаба Судана, "ряд статей документа" могут нанести вред стране. Вместе с тем он напомнил, что соглашение было подписано при прежнем правителе - Омаре аль-Башира. Но бумага не была ратифицирована законодательным органом, согласно требованиям одобрения международных законов.

"Поэтому мы пока юридически не связаны обязательствами и у нас есть возможность для внесения поправок и изменений в соглашение о военном сотрудничестве с Россией в Красном море с учетом наших интересов", - отметил генерал.

По его словам, договоренность может быть реализована, если в ней будут учтены обоюдные интересы обеих стран без вреда для Судана. "Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении, и об этом шла речь на последних переговорах [с российской стороной]", - добавил Мухаммед Усман аль-Хусейн. Он надеется, что переговоры с Россией приведут к результату.

В то же время начальник Генштаба отметил, что Судан "открыт к военному сотрудничеству с США".

"Ранее Судан вынужден был ограничиваться военным сотрудничеством с Россией и Китаем, но в нынешнюю эпоху после того, как государство было исключено из американского списка стран - спонсоров международного терроризма, мы можем сотрудничать с Америкой и странами Запада", - заметил аль-Хусейн.

Но, по его словам, пересмотр соглашения с Москвой никак не связан с налаживанием взаимодействия с Вашингтоном.

Сообщения о том, что Судан намерен заморозить и пересмотреть соглашение с россией о создании военной базы в красном море, появились еще в апреле этого года. В частности, об этом сообщал телеканал "Аль-Арабия", ссылаясь на источник.

В свою очередь, российское посольство в Хартуме опровергло эти данные, заявив на своей странице в Instagram, что утверждения о приостановке документа не соответствуют действительности, «что бы при этом не говорилось так называемыми «источниками». "Каких-либо уведомлений от суданской стороны посольство России в Хартуме не получало», - отмечается в посте.

Отечественные дипломаты подчеркнули, что соглашение начнет действовать только после того, как обе стороны ратифицируют документ, чего еще, как отметили в посольстве, не произошло.

В Судане тоже не подтвердили приостановку соглашения.

Соглашение между Россией и африканским государством было заключено в декабре 2020 года. Документ предполагает создание на территории Судана пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ РФ. Он предназначается для ремонта судов, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей России. На территории МТО максимум могут находиться 300 человек и четыре корабля, в том числе и с ядерной энергетической установкой. Увеличение численности военного и гражданского персонала пункта возможно при дополнительном согласовании с Суданом.

Срок действия соглашения - 25 лет. Если ни одна из сторон не менее, чем за год до истечения очередного периода письменно не уведомит вторую сторону о намерении прекратить действие соглашения, то договор автоматически продлевается на 10 лет.

В течение всего срока действия документа Судан передает РФ в безвозмездное пользование территорию и недвижимое имущество. В частности, речь идет о береговой зоне и водной акватории с зоной причального фронта (зону стоянки плавсредств).

Как писало ранее немецкое издание DW, по мнению экспертов, подписывая соглашение, Судан преследовал политику многовекторности. Россия, в свою очередь, решила получить то, что "уже есть у других стран": "Военно-морские базы в Джибути на Красном море есть у США, Франции, Японии, Италии и с недавних пор - у Китая. Даже Германия в рамках европейской миссии по борьбе с пиратами содержит там пункт МТО (материально-технического обеспечения), правда, скромный, способный принять только один корабль. Россия, по данным СМИ, тоже хотела базу в Джибути, но не сложилось", - отметило СМИ в ноябре 2020 года.

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Российский боевой корабль "Адмирал Григорович" в Порт-Судане, 5 марта 2021 года

Российский боевой корабль "Адмирал Григорович" в Порт-Судане, 5 марта 2021 года

Ибрагим Ишак/РИА "Новости"

Ангелина Мильченко