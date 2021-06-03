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ТАСС

Космонавты РФ приступили к первому в 2021 году выходу в открытый космос из модуля "Поиск"

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Члены основного экипажа МКС-65 астронавт NASA Марк Ванде Хай, космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров перед отправкой на космодром Байконур
Члены основного экипажа МКС-65 астронавт NASA Марк Ванде Хай, космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров перед отправкой на космодром Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Роскосмос

Им предстоит провести вне МКС почти семь часов

ТАСС, 2 июня. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров открыли люк стыковочного отсека "Поиск" Международной космической станции (МКС) и приступили к первому в 2021 году выходу в открытый космос в рамках подготовки к стыковке многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука". Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Выходной люк стыковочного отсека "Поиск" открыт. Первым в открытом космосе окажется Петр Дубров, за ним - Олег Новицкий. Начало работ было запланировано на 08:20 мск из модуля "Поиск".

Космонавтам предстоит провести вне станции около 6 часов 50 минут. Выполнять работы по внекорабельной деятельности (ВКД) космонавты будут в скафандрах "Орлан-МКС", один из них с красными лампасами (Новицкий), другой - с синими (Дубров). Предыдущий выход состоялся 18 ноября прошлого года.

Задачи выхода

В первую очередь российским космонавтам предстоит заменить сменную панель регулятора расхода жидкости на модуле "Заря" - эту работу в рамках прошлого выхода в открытый космос не удалось выполнить Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову. Как рассказал тогда комментатор NASA, из-за слишком тугого болта они не смогли открыть гермоконтейнер, в котором находится сменный регулятор расхода жидкости.

Как уточнил ранее Новицкий, особенностью данного выхода в открытый космос является сочетание ресурсных работ, космических экспериментов и подготовки МКС к приему нового модуля - многоцелевого лабораторного модуля "Наука".

В частности, космонавтам предстоит подготовить модуль "Пирс" к отделению от МКС, на его место уже на лето запланирована стыковка "Науки". Они переведут грузовую модернизированную стрелу от модуля "Пирс" в положение хранения на "Поиск", отключат аппаратуру системы "Курс-П" модуля "Звезда" от модуля "Пирс" и подключат ее к надирному стыковочному узлу переходного отсека.

Также Новицкий и Дубров установят оборудование для научных космических экспериментов "Тест" и "Выносливость" на внешней поверхности модуля "Поиск". На время ВКД у космонавтов запланировано четыре отдыха продолжительностью пять минут.

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