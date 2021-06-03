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The National Interest (США): является ли второе вторжение России на Украину неизбежным?

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Военнослужащие российской армии на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Мста-С"
Военнослужащие российской армии на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Мста-С".
Источник изображения: © РИА Новости, Максим Блинов

Конфликт на Донбассе до сих пор находится в состоянии неопределенности, своего рода шаткого равновесия. Ни Россия, ни Украина не хотят наносить удар первыми. Сосредоточение Россией войск у границ с Украиной может быть истолковано как мера сдерживания попыток Киева нарушить Минские соглашения, считает автор.

Необходимо запомнить следующее: конфликт на Донбассе на протяжении последних пяти лет находится в состоянии неопределенности, своего рода шаткого равновесия. А именно, ни Россия, ни Украина не хотят наносить удар первыми. Это было бы открытым отказом от минских мирных соглашений, политических обязательств, которые ни одна из сторон взять на себя не готова.

На фоне дальнейшего обострения напряженности в результате продолжающегося конфликта на Донбассе вооруженные силы России проводят на границах Украины самое масштабное сосредоточение войск с 2014 года.

По словам главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля (Josep Borrell), Россия сосредоточила на границе с Украиной и в оккупированном Крыму более 150 тысяч военнослужащих. "Это более 150 тысяч российских войск, сосредоточенных на украинских границах и в Крыму. Риск дальнейшей эскалации очевиден", - заявил Боррель. Правда, при этом он добавил, что в настоящее время никаких новых санкций или высылки дипломатов не планируется.

Стягивание войск началось примерно в феврале, когда после военных учений в Крыму некоторые российские подразделения не были возвращены к местам своего расположения. С тех пор российские войска постоянно наращивали свое присутствие в Крыму и в Воронежской области. На кадрах, снятых в конце марта, видно, как в Крым перебрасываются эшелоны с самоходными гаубицами 2С19 "Мста-С" и боевыми машинами пехоты БМП-3 (БМП).

На подступах к Воронежу были замечены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", реактивные системы залпового огня БМ-27 "Ураган", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, а также подразделения БМП и "Мста-С". Кроме того, в Феодосии на востоке Крыма дислоцируется 56-я гвардейская десантно-штурмовая бригада.

Значительная контингента российских войск состоит из подразделений Западного военного округа, но также перебрасываются подразделения из более отдаленных южных и центральных округов. Майкл Кофман (Michael Kofman), директор Программы изучения России в Военно-морском аналитическом центре и научный сотрудник Института Кеннана, отметил присутствие сил, состоящих большей частью из четырех армий и трех-четырех российских подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ), поддерживаемых полевыми госпиталями, информационно-коммуникационной инфраструктурой, подразделениями радиоэлектронной борьбы и системами противовоздушной обороны. По словам аналитика "Информационной группы Джейнс" (Janes) Томаса Буллока (Thomas Bullock), с конца марта к украинской границе переброшены или перебрасываются, по меньшей мере, 14 подразделений российских сухопутных войск.

Намерения Москвы, стоящие за этим массированным сосредоточением войск, в полной мере остаются неясными. Однако в настоящее время нет никаких военных или политических признаков того, что пограничные войска России готовятся к неминуемому наступлению в западном направлении на территорию Донбасса. Вместе с тем, заявления и характер поведения Кремля в большей степени соответствуют планам принуждения. Кремль неоднократно заявлял, что Киев может планировать полномасштабное наступление с целью возвращения под свой контроль сепаратистских районов Донецкой и Луганской областей, и администрация Путина заявила, что с таким развитием событий не согласится. Руководство вооруженных сил Украины эти обвинения опровергают: "Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого числа мирных жителей и потерям среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины", - говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Конфликт на Донбассе на протяжении последних пяти лет находится в состоянии неопределенности, своего рода шаткого равновесия. А именно, ни Россия, ни Украина не хотят наносить удар первыми. Это было бы открытым отказом от минских мирных соглашений, политических обязательств, которые ни одна из сторон взять на себя не готова. В нынешнем геополитическом контексте сосредоточение Россией войск может быть истолковано как мера сдерживания, как сигнал Киеву о том, что в ответ на любую возможную попытку силовым путем вернуть контроль над сепаратистскими территориями на востоке Украины Россия начнет стремительное и сокрушительное контрнаступление.


Марк Эпископос (Mark Episkopos)

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