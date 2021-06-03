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Вестник Мордовии

Украинский соперник пушки танка Т-14 "Армата" - 50Л "Витязь" оказался блефом

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

На Украине пытались создать 125-мм пушку повышенного могущества 50Л "Витязь", которая, по заявлениям некоторых пропагандистов из Незалежной, должна была составить конкуренцию орудию танка Т-14 на платформе "Армата".

Как сообщалось, полная длина ствола составляла 6 метров, крешерное давление 694 (6940) МПа (кгс/см2). Самая большая длина отката - 310 мм. Дульная энергия -14,42 МДж.

Начальная скорость снаряда звучала фантастически - 2030 м/с. Он оперенный, бронебойный подкалиберный, с полетной массой в 5 кг пробивал при этом 380 мм брони, установленной под углом в 60 градусов.

"Витязь" демонстрировался на выставках, в Сети, даже появлялась фотография, сделанная, якобы, на одном из полигонов.

Российские эксперты очень скептически относились к этому изделию, считали, что речь идет всего лишь о макете. Лучшим доказательством того, что 50Л - не блеф, были бы видеокадры с реальными стрельбами, но прошло уже достаточно много лет, однако их до сих пор не обнародовали, и, теперь можно уверенно утверждать, что по причине отсутствия.

Российская же пушка нового поколения создана, что неоднократно подтверждалось репортажами с испытаний.

Дмитрий Лемешко

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Армата
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