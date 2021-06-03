Десантные корабли Тихоокеанского флота провели учения в акватории Японского моря

Владивосток. 2 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Большие десантные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели в Японском море учения, во время которых поразили условные цели с помощью системы залпового огня "Град-М"и артиллерии, сообщает в среду пресс-служба ТОФ.

В учениях принимали участие большие десантные корабли (БДК) "Пересвет" и "Ослябя" Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

Кроме того, экипажи боевых кораблей провели бухте Десантная занятия по погрузке грузов на судно, используя спецтехнику и личный состав морского десанта. После этого большие десантные корабли вышли в море и нанесли серию артиллерийских ударов по сложным мишеням на берегу, которые имитировали долговременные огневые точки, технику и личный состав условного противника.

После этого прошло нападение условного противника с воздуха - по нему стреляли из артиллерийских орудий. Потом большие десантные корабли выстрелили из 76-мм артиллерийской установки АК-176 и 57-мм артустановки АК-725 по морскому буксируемому щиту, который имитировал условный вражеский корабль.