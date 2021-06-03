Блинкен и глава МИД Таджикистана обсудили двусторонние отношения и безопасность в регионе - госдеп

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин во вторник обсудили по телефону двусторонние отношения и приверженность совместной работе по усилению безопасности в регионе.

"Госсекретарь подтвердил постоянную поддержку со стороны США суверенитета, территориальной целостности и независимости Таджикистана. Госсекретарь поблагодарил главу МИД за лидерство Таджикистана в вопросах региональной безопасности, поддержку афганских мирных переговоров и продолжающееся партнерство по усилиям в борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении представителя госдепа Неда Прайса.

"Собеседники подтвердили крепкие двусторонние отношения между США и Таджикистаном, а также договорились, как только позволят обстоятельства, провести ежегодные двусторонние консультации", - подчеркивается в документе.

Как сообщает госдеп, Блинкен отметил "важность укрепления регионального взаимодействия, соблюдения прав человека и фундаментальных прав".