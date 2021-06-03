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Интерфакс-АВН

Российские миротворцы в Карабахе стараются обеспечить перемирие, никакой роли Франции в этом вопросе нет - МИД Азербайджана

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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Баку. 1 июня. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - МИД Азербайджана отмечает отсутствие какой-либо роли Франции в обеспечении и соблюдении перемирия в регионе после подписания в ноябре 2020 года трехстороннего заявления по Карабаху.

"Перемирие в регионе обеспечивается на основе трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 года. Российские миротворцы, временно размещенные на территории Азербайджана, стараются обеспечить соблюдение перемирия. В этом вопросе никакой роли Франции нет", - заявила начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона по ситуации в регионе.

По ее словам, Азербайджан всегда являлся сторонником обмена военнопленными по принципу "всех на всех". "Но мы неоднократно заявляли, что у нас нет пленных армянских военных. Что касается задержанных членов армянских диверсионных групп, направленных на территорию Азербайджана 26 ноября 2020 года, а также при минировании путей снабжения в Кельбаджарском районе Азербайджана, то они не являются военнопленными", - подчеркнула она.

Абдуллаева добавила, что между Азербайджаном, Арменией и Россией осуществляется прямой диалог, в том числе по разблокированию коммуникаций в регионе на основании заявления от 11 января 2021 года. "И в этом вопросе у Франции нет никакой роли", - отметила она.

Касаясь вопроса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, Абдуллаева заявила, что Азербайджан поддерживает начало процесса делимитации и этот вопрос должен найти решение путем переговоров.

"Мы еще раз подчеркиваем, что азербайджанские военные служат на своей родной земле. Франция с 1997 года является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, но, к сожалению, Париж никогда не выступал с призывами вывести ВС Армении с оккупированных азербайджанских земель", - отметила она, комментируя призыв французского лидера о необходимости отвода азербайджанских военных от границы с Арменией.

Абдуллаева добавила, что Азербайджан всегда являлся сторонником решения пограничных вопросов путем переговоров и "Баку открыт для обсуждений и переговоров".

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Франция
Проекты
2020-й год
ОБСЕ
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