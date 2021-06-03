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Интерфакс-АВН

Центральное командование ВС США озвучило не очень точные данные о выведенном из Афганистана контингенте

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Военнослужащий Сил специального назначения Армии США в Афганистане
Военнослужащий Сил специального назначения Армии США в Афганистане.
Источник изображения: © AFP 2018 / AP Pool/Brennan Linsley

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Вывод американского контингента из Афганистана реализован приблизительно на треть, сообщило во вторник Центральное командование ВС США.

"По оценкам Центрального командования, мы на 30-44% завершили процесс вывода войск", - говорится в сообщении командования.

В частности, американские военные уже передали минобороны Афганистана контроль над шестью объектами, которые они до сих пор занимали. Кроме того, сообщается о вывозе большого количества военного оборудования. Около 13 тыс. единиц оборудования передано сотрудникам Управления Пентагона по логистике для ликвидации.

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Страны
Афганистан
США
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