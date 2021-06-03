Центральное командование ВС США озвучило не очень точные данные о выведенном из Афганистана контингенте

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Вывод американского контингента из Афганистана реализован приблизительно на треть, сообщило во вторник Центральное командование ВС США.

"По оценкам Центрального командования, мы на 30-44% завершили процесс вывода войск", - говорится в сообщении командования.

В частности, американские военные уже передали минобороны Афганистана контроль над шестью объектами, которые они до сих пор занимали. Кроме того, сообщается о вывозе большого количества военного оборудования. Около 13 тыс. единиц оборудования передано сотрудникам Управления Пентагона по логистике для ликвидации.