Планы развития микроэлектронной отрасли: 300 дизайн-центров к 2030 году, 6 тысяч специалистов к 2024 – представитель ВПК

Доля зарубежной электроники в госзакупках за 2020 год снизилась с 51% до 43%, и должна снизиться ещё более благодаря вступившему с 1 января 2021 в силу постановлению правительства о минимальной доле закупок товаров российского происхождения, сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) на пленарном заседании «Электронная промышленность как технологическая основа суверенного и инновационного развития» первого Международного промышленного форума «Интеллект машин и механизмов», состоявшегося в Севастополе.

Государство продолжает активно вкладываться в инфраструктуру – в строительство производств микроэлектроники и создание сети центров проектирования (дизайн-центров). Планируется создать не менее 300 центров проектирования до 2030 года. И уже к 2024 году подготовить шесть тысяч высококлассных специалистов, сказал член коллегии ВПК Михаил Осыко. По его словам, в каждом приоритетном направлении развития электронной промышленности уже созданы центры компетенций.

Также в рамках госпрограммы с 2020 года создаются центры коллективного проектирования. Это обеспечит доступ предприятиям отрасли к современным средствам автоматизированного проектирования, без которых невозможно создать конкурентоспособную продукцию. В 2020 году за счёт средств резервного фонда правительства уже создано два центра коллективного проектирования на базе ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН и ФГБОУ ВО МИРЭА.

Важный аспект развития промышленности — спрос на российские решения, — сказал Михаил Осыко. — Совместно с Минцифры реализуются сквозные кросс-отраслевые проекты, включающие всю цепочку производства электронной продукции — от материалов и компонентов до конечных устройств и сервисов на их основе. Это обеспечит долгосрочный заказ на продукцию и позволит согласовать технические требования к перспективной продукции». Разрабатывается более 80 сквозных проектов, из них детально проработано 11. …Полагаю, в ближайшее время мы увидим целый шквал таких проектов.

Минимальная доля госзакупок отечественной радиоэлектроники

Напомним, согласно постановлению, минимальная доля закупаемых в 2021 году ноутбуков и планшетов российского происхождения должна составить 50%, в 2022 году – 60%, в 2023 – 70%.

Аналогичные квоты установлены на «машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных».

Российские «устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных» должны закупаться в 2021 году в объеме минимум 30%, в 2022 г – 40%, в 2023-м – 50%.

Квота на отечественные сотовые телефоны установлена на 2021-23 гг. в размере 1%.

Товаром российского происхождения считается товар, включенный в том числе в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.