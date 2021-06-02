ВКС России создадут на учениях «Запад 2021» «сложную воздушную обстановку» - Шойгу

В ходе намеченных на сентябрь совместных стратегических российско-белорусских учений «Запад 2021» будет массово применяться российская военная авиация, цель которой создать сложную воздушную обстановку.

Об этом заявил на селекторном совещании глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«В ходе специальных учений по видам обеспечения и совместного российско-белорусского стратегического учения «Запад-2021» планируется массовое применение авиации, будет создана сложная воздушная обстановка», — отметил Шойгу, поставив задачу быть «готовыми в полном объеме к действиям в таких условиях».

«Кроме того, необходимо, чтобы аэродромы, вертолетные площадки и авиационная техника, задействованные в учениях, строго соответствовали установленным требованиям безопасности полетов», — указал он.

Шойгу подчеркнул, что в Вооруженных силах с 1 июня начался летний период обучения, во время которого планируется провести более 4,5 тыс. учений.

«Войска приступили к слаживанию отделений, экипажей, расчетов, идет подготовка кораблей в составе группировок разнородных сил», — сказал он, сделав акцент на «совершенствовании индивидуальных показателей» и «сохранение интенсивности боевой подготовки».