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Интерфакс-АВН

Индия подтверждает приверженность договоренностям по С-400 - Лавров

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Зенитная ракетная система С-400 «Триумф»
Зенитная ракетная система С-400 «Триумф».
Источник изображения: tass.ru

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Поставки систем С-400 в Индию осуществляются в соответствии с контрактом, Нью-Дели подтверждает приверженность договоренностям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Отмечу реализацию контракта по поставке систем С-400 в Индию. Здесь мы не видим никаких изменений, индийское руководство подтверждает свою приверженность этим договоренностям", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") по контракту общей стоимостью $5,43 млрд. Индия получит пять полковых комплектов С-400. Ожидается, что все системы будут поставлены до конца 2024 года.

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев ранее сообщил, что первые поставки Индии ЗРС С-400 "Триумф" состоятся в октябре-декабре этого года.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
РОЭ
Персоны
Лавров Сергей
Михеев Александр
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