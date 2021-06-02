Индия подтверждает приверженность договоренностям по С-400 - Лавров

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Поставки систем С-400 в Индию осуществляются в соответствии с контрактом, Нью-Дели подтверждает приверженность договоренностям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Отмечу реализацию контракта по поставке систем С-400 в Индию. Здесь мы не видим никаких изменений, индийское руководство подтверждает свою приверженность этим договоренностям", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") по контракту общей стоимостью $5,43 млрд. Индия получит пять полковых комплектов С-400. Ожидается, что все системы будут поставлены до конца 2024 года.

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев ранее сообщил, что первые поставки Индии ЗРС С-400 "Триумф" состоятся в октябре-декабре этого года.