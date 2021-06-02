Около 200 ед. военной и специальной техники поступило в войска ЦВО с начала 2021 года

ЦАМТО, 1 июня. Около 200 ед. военной и специальной техники поступило на вооружение войск Центрального военного округа с начала года, сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"С начала года на вооружение войск округа уже поступило около 200 ед. автомобильной и специальной военной техники", – рассказал генерал-полковник Александр Лапин.

В числе поступившей техники: переносные зенитные ракетные комплексы "Игла", дезинфекционные душевые установки ДДУ-1 и ДДУ-2, командно-штабные машины Р-149 и подвижные электростанции для полевых пунктов управления, а также другая колесная техника различного предназначения, в том числе автомобили УАЗ, "Урал" и пассажирские автомобили "Газель NEXT". Поступившая техника связи позволила полностью перевооружить пять подразделений связи на современные образцы вооружения. Всего до конца года в войска Центрального военного округа планируется поставить более 1200 ед. современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.