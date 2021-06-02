Войти
ЦАМТО

Около 200 ед. военной и специальной техники поступило в войска ЦВО с начала 2021 года

249
0
0
Александр Лапин
Александр Лапин.
Источник изображения: Александр ЛапинФото с сайта Минобороны РФ

ЦАМТО, 1 июня. Около 200 ед. военной и специальной техники поступило на вооружение войск Центрального военного округа с начала года, сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"С начала года на вооружение войск округа уже поступило около 200 ед. автомобильной и специальной военной техники", – рассказал генерал-полковник Александр Лапин.

В числе поступившей техники: переносные зенитные ракетные комплексы "Игла", дезинфекционные душевые установки ДДУ-1 и ДДУ-2, командно-штабные машины Р-149 и подвижные электростанции для полевых пунктов управления, а также другая колесная техника различного предназначения, в том числе автомобили УАЗ, "Урал" и пассажирские автомобили "Газель NEXT". Поступившая техника связи позволила полностью перевооружить пять подразделений связи на современные образцы вооружения. Всего до конца года в войска Центрального военного округа планируется поставить более 1200 ед. современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Продукция
Игла ЗРК
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Похожие новости
13.05.2021
Более 80 ед. военной техники поступило в ЦВО с начала года
02.11.2020
Короткое одеяло Центрального округа
17.09.2019
Самолеты Ту-22М3 переброшены на Урал и в Поволжье в рамках учений "Центр-2019"
02.11.2018
Представители ООН прибыли на Урал, где проходят учения ОДКБ
03.06.2016
На танках, кораблях и самолетах: как российское оружие завоевывает мир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 02:45
  • 9
«Российских процессоров хватит для основных потребностей государства»
  • 01.06 22:17
  • 75
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 01.06 19:46
  • 232
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 01.06 18:53
  • 24
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 01.06 17:10
  • 5
Украинский флот прирастает американскими патрульными катерами
  • 01.06 16:58
  • 1
«Терминаторы» идут под Москву: новой бронетехнике ищут место службы
  • 01.06 16:50
  • 79
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 01.06 16:14
  • 2
СКР "Ладный" ЧФ после ремонта вышел в море для проведения испытаний корабельных систем и механизмов
  • 01.06 13:57
  • 10
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В
  • 01.06 13:17
  • 49
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 01.06 12:18
  • 2
Патрушев раскрыл неизвестные подробности женевской встречи с Салливаном
  • 01.06 10:30
  • 1
Названы еще пять возможных покупателей Су-57
  • 01.06 10:23
  • 1
The National Interest (США): у армии США есть секретное оружие, чтобы победить Россию, Китай и кого угодно
  • 01.06 10:00
  • 1
Шойгу анонсировал создание в РФ воинских частей для противостояния НАТО
  • 01.06 09:46
  • 1
Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей