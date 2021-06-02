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Интерфакс-АВН

Интенсивность учебных полетов в ВКС будут увеличена - Шойгу

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Pilots_of_Russia
Молодые пилоты ВВС России. Источник: МО РФ.

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в летнем периоде обучения существенно нарастят интенсивность полётов, для молодых летчиков нужно определить оптимальную нагрузку, сообщил на селекторном совещании во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, ведомство уделяет особое внимание безопасности полётов в российской армии.

"В этом вопросе особое внимание мы уделяем работе с молодыми лётчиками, проходящими службу в строевых частях. В летнем периоде обучения они продолжат практическое освоение авиационной техники. Интенсивность полётов значительно возрастёт", - рассказал министр.

Он поручил всем командирам индивидуально подходить к планированию и контролю их лётной подготовки. "Важно определить оптимальную нагрузку для каждого молодого специалиста с учётом фактического уровня его подготовки и натренированности", - подчеркнул министр.

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