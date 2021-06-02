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Интерфакс-АВН

В ходе летнего периода обучения в Вооруженных силах России запланировано свыше 4,5 тыс. учений - Шойгу

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Частью масштабных учений стала отработка высадки десанта на побережье
Частью масштабных учений стала отработка высадки десанта на побережье.
Источник изображения: Вадим Савицкий/ТАСС

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - В Вооруженных силах РФ начался летний период обучения, планируется провести более 4,5 тысяч учений, сообщил во вторник глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Сегодня в Вооруженных силах начался летний период обучения. Войска приступили к слаживанию отделений, экипажей, расчетов, идет подготовка кораблей в составе группировок разнородных сил. Всего планируется провести более 4,5 тысяч учений и тренировок различного уровня", - сказал министр на селекторном совещании в Минобороны РФ.

По его словам, основные усилия в летнем периоде обучения будут направлены на "совершенствование индивидуальных показателей" и "сохранение интенсивности боевой подготовки".

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